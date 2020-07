Plön

Die ersten Eltern im Kreis Plön haben sich bereits zusammengefunden. Sie kritisieren das Masernschutzgesetz, auch wenn einige durchaus bereit sind, ihr Kind gegen Masern impfen zu lassen. Doch was viele überrascht: Es gibt den Impfstoff auch nach Einführung der Impfpflicht in Deutschland nicht einzeln. Wer sein Kind zum Schutz vor einer Infektion mit Masern-Viren piksen lässt, muss immer gleich gegen Mumps und Röteln, manchmal Windpocken mit impfen lassen (MMRV-Impfung).

Eltern beklagen mangelnde Wahlfreiheit

Eine Wahlfreiheit besteht somit für mindestens zwei weitere Krankheiten nicht mehr. Selbst dann nicht, wenn das eigene Kind diese bereits durchgemacht hat und immun ist. „Das kann nicht sein“, meint ein Vater, der wie viele andere skeptische Eltern nicht namentlich genannt werden möchte. Er fürchtet Stigmatisierungen aufgrund seiner kritischen Haltung. In der Schweiz sei die Situation grundsätzlich anders, weiß der Familienvater. Dort gebe es den Masernimpfstoff einzeln.

Kinderärztin Sabine Leuschner : Einzelimpfstoff ist teuer

Warum also nicht bei uns? Für Kinder- und Jugendärztin Dr. Sabine Leuschner, die ihre Praxis zusammen mit Dr. Rüdiger Penthin in Schönberg und in einer Schönkirchener Zweigstelle betreibt, ist die Situation klar. „Jeder Einzelimpfstoff ist insgesamt teurer. Außerdem würde das dazu führen, dass ich die Kinder öfter piksen muss“, meint sie. Mehrfachimpfstoffe hätten eine gute Verträglichkeit, zudem könne man Zusatzstoffe sparen, so die Kinderärztin. MMR-Impfstoffe enthalten beispielsweise Phosphate, Antibiotika und Reste von Hühnereiweiß. Doch Sabine Leuschner weiß, dass Masern sehr krank machen können, auch wenn sie in ihrer 30-jährigen Praxiszeit noch keinen Masernfall erlebt hat. „Bei einer akuten Masernerkrankung kommt es zu einer anhaltenden Immunsuppression.“ Das habe eine erhöhte Anfälligkeit für andere Infekte zur Folge. Tragisch seien die Fälle von tödlichem Hirnbefall bis zu 20 Jahre später.

Gesundheitsamt hält Kombi-Impfstoff für sinnvoll

Das Gesundheitsamt im Kreis Plön bestätigt, dass es bereits Nachfragen hinsichtlich des Impfstoffes gegeben habe. Doch Pressesprecherin Nicole Heyck erklärt: „Die Nachweispflicht eines Impfschutzes oder einer Immunität gegen Masern gilt auch, wenn zur Erlangung von Impfschutz gegen Masern ausschließlich Kombinationsimpfstoffe zur Verfügung stehen.“ Das sehe das Masernschutzgesetz ausdrücklich so vor, meint die Pressestelle des Kreises Plön. Ein Kombinationsimpfstoff sei demnach „kein hinreichendes Argument gegen eine Impfung“, sondern werde grundsätzlich „als sinnvoll“ angesehen, um gleichzeitig die Verbreitung von Mumps und Röteln zu verhindern.

Medizinrechtler: Das eigentliche Problem ist die Impfpflicht als solche

Doch das Argument einer „versteckten“ Impfpflicht für Mumps und Röten beschäftigt viele Eltern weiterhin. Prof. Dr. Sebastian Graf von Kielmannsegg vom Lehrstuhl für öffentliches Recht und Medizinrecht an der Uni Kiel sagt dazu: „Sie ist eigentlich nicht versteckt, weil das Gesetz das Problem direkt anspricht.“ Da der Einsatz von Mehrfachimpfstoffen das Risiko einer gesundheitlichen Beeinträchtigung im Vergleich zur Einzelimpfung nach Ansicht des Medizinrechtlers nicht erhöhe, verändere das Problem des Mehrfachimpfstoffes die verfassungsrechtlich notwendige Abwägung einer Verhältnismäßigkeit nur geringfügig. „Nach meiner Auffassung sicher nicht so, dass das Gesetz daran scheitert“, so Kielmannsegg. Impfskeptiker müssen sich demnach wohl mit Mehrfachimpfungen geschlagen geben. Sebastian Graf von Kielmannsegg: „Das eigentliche Problem ist – wenn man es denn so sieht – die Impfpflicht als solche, nicht der Mehrfachimpfstoff.“

Plöner Arzt hält Mehrfachimpfstoff für riskant

Einer, der im Kreis Plön die Impfpflicht generell kritisch sieht, ist Allgemeinmediziner und Homöopath Dr. Friedrich Graf aus Plön. Er begegnet in seiner Praxis nach eigenen Angaben „Impfschäden in nicht gezähltem Umfang“. Das Impfen von MMR hält er für problematisch, „weil primär gesunde Kinder mit einem Cocktail von Lebendviren, Genfragmenten, Verunreinigungen und Antibiotika immunologisch provoziert werden mit vielfältigen Folgen.“ Haupteffekte seien Entzündungen, Allergisierungen oder Autoimmunerkrankungen. Es könne nach den Beobachtungen des Mediziners zu echten Ansteckungen mit Lebendviren kommen, „die sich in die Gensubstanz der Nervenzellen einbauen, dort schlafen und unkontrollierbar geweckt werden und Zerstörung einleiten können“.

Robert-Koch-Institut : Kombi-Impfstoff hat Vorteile

Dem hält das Robert-Koch-Institut entgegen. Die Verwendung von Kombinationsimpfstoffen hat demnach deutliche Vorteile. „Ein Kombinationsimpfstoff ist in der Regel genauso wirksam und verträglich wie die entsprechenden Einzelimpfstoffe.“ Und was ist mit Kindern, die zum Beispiel Mumps schon hatten? Dazu sagen die Experten: Menschen, die bereits immun gegen eine oder mehrere der Impfstoff-Komponenten sind, zum Beispiel aufgrund einer durchgemachten Erkrankung oder einer vergangenen Impfung mit einem Einzelimpfstoff, können trotzdem mit einem Kombi-Impfstoff geimpft werden. Es bestehe kein erhöhtes Risiko für Nebenwirkungen.

