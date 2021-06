Kreis Plön

Auch auf Bahnhöfen müssten die Reisenden aus Sicht des Kreises keine Masken mehr tragen. Aber: Auf Bahnhöfen müssen sich die Fahrgäste an die Regeln halten, die die Deutsche Bahn als Hausherr vorgibt.

Alkohol auf der Seebrücke wieder erlaubt

Das Alkoholverbot an der Seebrücke in Schönberg und an der Badestelle in Schellhorn läuft am Montag aus. Es war wegen möglicher Ansammlungen zu Himmelfahrt verhängt worden.

Lesen Sie auch:Corona-Exit - So öffnen die einzelnen Bundesländer

Die Maskenpflicht wird in anderen Orten hingegen um eine Woche – vorläufig bis zum 13. Juni – verlängert. Das gilt für Plön (Lange Straße im Bereich des Marktplatzes an Markttagen), Preetz (Markt, Kirchenstraße und Lange Brückstraße an Markttagen), Laboe (Promenade an Wochenenden und Feiertagen von 12 bis 18 Uhr) und Lütjenburg (Marktplatz südliche Seite werktags von 9 bis 18 Uhr).

Lesen Sie auch:Maskenpflicht in Rendsburg weitgehend aufgehoben

"Da inzwischen wieder zahlreiche Touristen bei uns Urlaub machen, wird es entlang der Küsten oder auf den Wochenmärkten enger", so Landrätin Stephanie Ladwig. Abstände seien manchmal schwer einzuhalten. Vor diesem Hintergrund habe man entschieden, die Maskenpflicht in einigen Bereichen zu verlängern und die Entwicklung noch eine Woche zu beobachten.