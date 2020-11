Seit Kurzem gelten auch im Kreis Plön verschärfte Regeln zum Tragen von Alltagsmasken in Fußgängerzonen und an belebten Plätzen. In Preetz betrifft das mittwochs und sonnabends die Kirchenstraße, die Lange Brückstraße und den Markt. Wir haben Passanten gefragt, was sie davon halten.