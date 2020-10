Mathias Witt ist der Neue. Der neue Prediger der Plöner Gemeinschaft in der Landeskirche, die ihren Sitz in der Ulmenstraße 2 hat. Dort, wo auch die Pfadfinder vom Stamm „Seeschwalben“ ihr Zuhause haben. Der 34-Jährige bringt neue Ideen mit, will aber auch das Bewährte nicht umstoßen.