Seit einigen Tagen hängen in den Bussen der Verkehrsbetriebe Kreis Plön (VKP) bunte Plakate mit merkwürdig anmutenden Sätzen. Beispiel: „Wenn der Satz im Sinn keinen Kopf macht“. Mit der Plakataktion will das Kompetenzzentrum Demenz in Schleswig-Holstein auf die Erkrankung aufmerksam machen.