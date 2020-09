Plön

Das rund 500 Quadratmeter große Holzhaus, das in günstiger Modulbauweise erstellt wurde, sei von Anfang an nur als Zwischenlösung konzipiert worden, erläutert der MPI-Baukoordinator Dennis Dieckmann die Maßnahme. Die Alternative wäre eine Containerlösung gewesen. Doch sowohl das Anmieten wie auch der Kauf entsprechender Container wären deutlich teurer geworden. Zudem müsse man von der in dieses Projekt investierten Summe von zwei Millionen Euro den Kaufpreis für das Grundstück, die Abrisskosten für das darauf stehende Altgebäude und die Vorbereitung des Baugrundes abziehen, betonte der geschäftsführende MPI-Direktor Diethard Tautz.

Anfang 2021 sollen Bagger für Erweiterungsbau rollen

Die Kosten der Einzelpositionen würden noch nicht öffentlich genannt. Einerseits sei diese Baumaßnahme noch nicht abgerechnet, andererseits sei die Fertigstellung des Übergangsbaus erst der Auftakt zu einem Großprojekt. Denn nach Möglichkeit noch im ersten Quartal 2021 sollen die Bagger für den eigentlichen Erweiterungsbau der Forschungseinrichtung rollen.

Die Konzepterstellung für das dreigeschossige Gebäude, dass im Bereich des bestehenden Parkplatzes und den Garagen des Instituts hochgezogen werden soll, laufe derzeit auf Hochtouren. Bis zum Jahreswechsel hoffe man, diese abgestimmten Pläne öffentlich vorstellen zu können, kündigte Dieckmann an.

Zwischenlösung auf der grünen Wiese

Genau diese Großbaumaßnahme bildet den Hintergrund für die jetzige Zwischenlösung. Im Zuge des An-, Um- und Neubaus würden nämlich einige Räume wie der sogenannte Hörsaal und die Cafeteria zunächst wegfallen. Hierfür habe man nun quasi einen kleinen Ersatz auf der grünen Wiese geschaffen. Neben einem multifunktionalen Seminarraum, der Platz für bis zu 60 Teilnehmer biete und einer Cafeteria, die auch mit einer provisorischen Küche ausgerüstet worden sei, konnten in dem Neubau auch drei weitere Büros und ein größeres Besprechungszimmer für kleinere Arbeitsgruppen geschaffen werden. Die technische Einrichtung und das Inventar der Räume habe man aus dem Haupthaus übernommen. Neben dem Mobiliar zählen dazu auch sämtliche Küchengeräte. „Sogar die alte Kreidetafel haben wir wiederverwendet“, erläutert Dieckmann.

Erste Büros sind bereits bezogen

Die ersten Büros in dem Neubau werden seit 14 Tagen von wissenschaftlichen Mitarbeitern genutzt. Auch Cafeteria und Seminarräume wurden bereits inoffiziell eingeweiht.

„Aktuell zählt das MPI 165 Mitarbeiter, Tendenz steigend“, berichtet Maren Lehmann, die im MPI unter anderem die Workshops koordiniert. Insbesondere diese Seminare und Tagungen, zu denen oft auch internationale Forscher anreisen würden, seien derzeit wegen der Corona-Pandemie-Regelungen deutlich eingeschränkt. Doch sobald der Betrieb wieder normal laufe, werde jeder Raum gebraucht.

Nach fünf Jahren wird das Provisorium wieder abgerissen

Das große Bauvorhaben soll binnen fünf Jahren abgeschlossen werden. Nach der Eröffnung dieses Neubaus soll das Provisorium abgerissen werden. Auf der dann freiwerden Fläche sollen neue Parkplätze als Ersatz für die wegfallende Stellplatzanlage geschaffen werden.

