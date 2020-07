Schwentinental

Dieses Konzept lässt sich mit drei Kernbegriffen auf den Punkt bringen: Kunden-Service, Mitarbeiter-Kompetenz sowie Spezialisierung auf Haushaltsgeräte vom Kühlschrank bis zum Herd oder Waschmaschine. Rund 50 Prozent des Sortiments auf rund 1100 Quadratmetern Verkaufsfläche mit mehr als 170 Standgeräten gehören zu dieser sogenannten „weißen Ware.“

Der Grund für die Spezialisierung liegt für den Betreiber und Eigentümer der Medimax-Filiale auf der Hund: „Der Verkauf solcher Geräte hat sich am wenigsten ins Internet verlagert“, erklärt Udo Mählitz. Dafür sei der individuelle Beratungs- und Servicebedarf zu groß. Außerdem erwarteten Kunden Hilfestellung bei Lieferung, Anschlüssen neuer Geräte sowie bei der Rücknahme von alten. „Und das alles bekommt man beim Kauf im Internet meist nicht geboten.“

Viele Drucker und Notebooks werden knapp

Um es Kunden der Medimax-Filiale anbieten zu können, kooperiere Medimax mit einem Dienstleister, der sogar kleinere Reparaturen durchführe. Der Standardtarif für Lieferung, Geräteanschluss und -rücknahme liege bei 59 Euro. Sei höherer Aufwand nötig – wie beispielsweise bei Umbauarbeiten, weil Geräte sonst nicht in Einbauküchen passen – betrage der „Premiumtarif“ 119 Euro.

Trotz mancher Widrigkeiten durch Corona, sei der Zeitpunkt einer Medimax-Wiedereröffnung nach einer rund acht Monaten währenden Pause durch Schließung der Filialen in Kiel und Schwentinental, jetzt durchaus günstig. „Der Bedarf ist auf jeden Fall da. Weil Viele im Homeoffice sind, wird zu Hause wieder mehr gekocht und gearbeitet.“ Folge: Manche Geräte wie Drucker, PC-Lautsprecher, Headsets oder Notebooks seien wegen der Nachfrage und gleichzeitiger Lieferprobleme knapp geworden.

Maximal 110 Kunden dürfen gleichzeitig rein

Manche Einschränkungen aufgrund der Pandemie werden die Kunden in den kommenden Wochen weiterhin spüren. Maximal 110 Kunden dürfen sich gleichzeitig in der neuen Filiale aufhalten. Kontrolliert wird dies über die Ausgabe von 110 Plastikscheiben an Kunden mit der Aufschrift „Bitte Abstand halten“.

Bis auf Weiteres nicht möglich ist der sonst übliche Kaffeeausschank an Kunden. Auch Kochvorführungen in voll betriebsbereiten Küchen – die erste davon ist Mitte August geplant – müssen auf geschlossene Veranstaltungen an Abenden beschränkt bleiben, die dann ordnungsrechtlich als Privatveranstaltungen gelten. Weil dort dann Kontaktdaten der Teilnehmer ermittelt werden können, sind diese in regelmäßigen Abständen geplanten Koch-„Events“ auch mit Promis, Profi-Köchen bis hin zu Kita-Gruppen erlaubt.

Bäcker mit Imbiss soll im Oktober dazukommen

Dass es überhaupt mit Medimax in der Kiel-Region weitergehen kann, zeichnete sich Anfang Mai ab, als Udo Mählitz als ehemaliger Geschäftsführer der beiden geschlossenen Medimax-Filialen, einen Franchise-Vertrag mit der Medimax-Muttergesellschaft Electronic Partner (EP) mit Sitz in Düsseldorf abschloss. Das bedeutet: Mählitz ist neuer Eigentümer des Elektrofachmarktes. „Und damit bin ich weitgehend frei in meinen unternehmerischen Entscheidungen bis hin zum Wareneinkauf oder meinem neuen Konzept für das Geschäft."

Eine unmittelbar an Medimax angrenzende 400 Quadratmetern große Ladenfläche ist noch im Umbau. Im Oktober eröffnet hier der Lübecker Traditionsbäcker Junge seine Backwaren (inklusive Sonntagsbrötchen), heißen Snacks bis hin zu selber zubereiteten Pastagerichten.

