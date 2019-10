"Alles hat seine Zeit", sagt Michael Stremlau. Der 62-Jährige tritt nicht wieder als Bürgermeister für Schwentinental an. Die Stadt wählt am 8. März 2020 einen neuen Verwaltungschef. Was müssen die Bürger vorab wissen? Wer steht zur Wahl? Und: Welche Themen könnten im Wahlkampf eine Rolle spielen?