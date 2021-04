Die Kapazitäten für Corona-Tests werden in Preetz nach Ostern deutlich ausgeweitet. Auf dem Cathrinplatz wird ab Mittwoch sieben Tage die Woche ein Abstrich genommen. Weitere Möglichkeiten gibt es im Gesundheitszentrum am Löwen, in der Königlich-privilegierten Apotheke und bei den Johannitern.