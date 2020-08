Lütjenburg

Schon früh ahnten die Spitzen des Unternehmens, dass Corona das Geschäft mit Kunstzähnen empfindlich treffen würde. In den Zahnarztpraxen blieben die Patienten weg aus Angst vor Ansteckung. Labore, die Zahnersatz verarbeiten, blieben geschlossen. Hinzu kam, Merz Dental bezog Desinfektionsmittel selbst von anderen Firmen und vertrieb die Mittel weiter. Die Lieferungen fielen wegen Corona aber aus. Merz konnte in diesem Segment seine Kunden nicht mehr bedienen. „Im März haben wir uns entschlossen, Desinfektionsmittel in Lütjenburg herzustellen“, sagte Klingenburg. Schon im Mai begann die Produktion.

Platz und Know-how waren vorhanden

Merz Dental ist auch tätig im Bereich der Medizinproduktion und der Herstellung von Arzneimitteln. Auf diesem Markt kenne man die Regeln und Regularien, so Klingenberg. Das Unternehmen verfüge über Mitarbeiter mit entsprechendem Wissen. Und ganz wichtig: Der Standort Lütjenburg, der 2019 um einen 3000 Quadratmeter großen Neubau erweitert wurde, verfügte über genügend Platz. Das seien die Vorteile von Merz Dental beim Start gewesen, so der Geschäftsführer.

Anzeige

Probleme bei der Beschaffung der Rohstoffe

Der war aber dennoch extrem schwierig. Das erste Problem: Woher bekommt man die Ausgangsstoffe wie Ethanol und Isopropanol? Nicht nur die Mengen fehlten, sondern die wegen Corona gestiegene Nachfrage ließ auch die Preise explodieren. Fass für Fass kaufte sich Merz Dental bei verschiedenen Anbietern die Rohstoffe zusammen. Sogar in England bestellte das Lütjenburger Unternehmen. Ähnliche Probleme gab es bei geeigneten Plastikflaschen und Verschlüssen. Mitarbeiter in Lütjenburg telefonierten und telefonierten mit möglichen Zulieferern, um an die Artikel zu kommen. Nur zwei Monate dauerte es von der Entscheidung bis zur ersten Flasche mit Desinfektionsmittel, die aus Lütjenburg stammt. Klingenburg: „Ich bin stolz auf alle Mitarbeiter.“ Zwei Sorten stellt das Unternehmen mehr. Ein Mittel, um Hände frei von Bakterien und bestimmten Viren zu machen. Ein anderes, mit dem man Oberflächen wie Zahnarztstühle, Tische oder Klingen desinfiziert.

Weitere KN+ Artikel

Lesen Sie auch:Zahngeschäfte bald im alten Stabsgebäude

Die Produktion geht an die Kunden aus der Ärzteschaft, in den Fachhandel, die Fläschchen sind neuerdings auch bei Famila oder Citti zu haben.

Produktion läuft auch nach Corona weiter

Die Herstellung geht auch in Zukunft weiter, auch wenn Corona besiegt sein sollte. Kosten und Preise sind so ausgelegt, dass die Produktion unter normalen Umständen fortgeführt wird. Zurzeit wird das Mittel „MD Händedesinfektion“ nur in Deutschland vertrieben. Merz Dental will sein neues Produkt aber auch jenseits der Grenzen in europäischen Ländern verkaufen und dort Zulassungen für das Mittel beantragen. Das Etikett mit dem Zeichen „#54“ versehen. Dahinter verbirgt sich ein Bekenntnis zu Schleswig-Holstein. Der 54. Breitengrad durchzieht das Bundesland.

"Wir sind stabil durch die Krise gekommen"

Das neue Produkt fing Rückgänge im Umsatz bei den künstlichen Zähnen auf. Klingenburg: „Wir sind dadurch stabil durch die Corona-Krise gekommen.“ Ein kleiner Teil der Mitarbeiter war in Kurzarbeit geschickt worden. Seit Juli arbeiten alle wieder voll.

Mehr Nachrichten aus dem Kreis Plön lesen Sie hier.