Im Sommer fielen die Mannschaftsquartiere auf dem Gelände der früheren Kaserne in Lütjenburg. Dort schliefen nicht nur Soldaten, sondern auch Fledermäuse. Die Stadt musste Ersatzquartiere für die Nachtjäger schaffen. Jetzt sind Stelzenhäuser fertig, die an Pfahlbauten in St. Peter Ording erinnern.