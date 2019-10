Täter will „vom Teufel besessen“ sein

Kiel

Die Staatsanwaltschaft wirft dem Asylbewerber aus Afghanistan vor, das Opfer in Preetz heimtückisch und grausam ermordet zu haben. An der Täterschaft des Ex-Armeesoldaten besteht kein Zweifel. In dem Sicherungsverfahren geht es um die Frage der Schuldfähigkeit. Der psychisch kranke Mann hatte der Polizei erklärt, „vom Teufel besessen“ gewesen zu sein. Im Prozess schweigt er auf Anraten seines Verteidigers.

Mord in Preetz : Täter hatte psychische Probleme

Der 25-jährige Afghane, der im Oktober 2015 als Flüchtling nach Deutschland kam, kannte das 36-jährige Opfer. Chat-Protokolle legen nahe, dass die beiden eine Liebesbeziehung führten. Spätestens seit August 2018 war diese von Wahnvorstellungen des durch Krieg und Flucht traumatisierten Mannes überschattet. „Er braucht Hilfe, sonst droht eine Katastrophe“, schrieb Jana M. einer Zeugin.

Laut Chatprotokoll war die Alleinstehende, deren schulpflichtige Kinder beim Vater lebten, schon damals besorgt und hatte Angst. Der Mann sei krank, schrieb sie. Er schlage, wenn er getrunken habe. Und werfe ihr vor, ihn durch Injektionen in den Fuß vergiftet zu haben. Jana M. ging auf Distanz: „So wie es dir jetzt geht, brauchst du über Heiraten gar nicht nachdenken“, teilte sie ihm mit.

In den Chats des Paares wechseln Zuneigungsbekundungen mit Vorhaltungen. Noch in den letzten zwei Wochen vor der Bluttat verabredete man sich zum gemeinsamen Abendessen. Er bat sie um die Beschaffung von Amphetaminen, „um herunterzukommen“. Sie sagte zu und schlug am 4. April 2019 ein Treffen in Kiel vor.

Täter kam durch das Kellerfenster

Zwei Tage später stieg der Mann gegen 9 Uhr unbemerkt durch ein Kellerfenster in das Reihenhaus in der Lindenstraße ein. Jana M. hörte auf dem Smartphone einen Titel von DJ Bobo, als der Angreifer mit einem Küchenmesser mit 21 Zentimeter langer Klinge über sie herfiel. Massive Stiche in Gesicht, Hals, Oberkörper und Unterleib sind Ausdruck eines radikalen Vernichtungswillens.

Nach den Worten von Staatsanwältin Hanna Schmücker-Borgwardt war der Täter wegen einer paranoiden Schizophrenie unfähig, das Unrecht seines Handelns zu erkennen. Seit Juni 2016 dokumentieren sechs Arztbriefe und Behandlungsberichte den sich zuspitzenden Krankheitsverlauf.

So berichtete der 25-Jährige im Dezember 2018 nach Drogenkonsum auf einem Kölner Festival den Ärzten der dortigen Uniklinik von optischen Halluzinationen und „Stimmen, die darauf drängen, jemanden umzubringen“. Die ihm schon vorher verschriebenen Psychopharmaka soll er wegen schwerer Nebenwirkungen eigenmächtig abgesetzt haben.

Täter droht Unterbringung in der Psychiatrie

Die Staatsanwältin nennt den Täter eine Gefahr für die Allgemeinheit. Sollte die Schwurgerichtskammer nach viertägigem Prozess zu demselben Ergebnis kommen, müsste sie seine dauerhafte Unterbringung in der geschlossen Psychiatrie anordnen.

