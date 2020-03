Vorbereitung ist bei einem Interview das A und O, das wissen die Schüler der 4b der Grundschule am Schwentinepark. Sie haben für einen Gesprächstermin bei der Polizei viele Fragen vorbereitet, fast jeder möchte eine stellen. Der Polizist erzählt unter anderem, wann er seine Dienstwaffe nutzen muss

MiSch in Schwentinental - Schüler zum Interviewtermin bei der Polizei

Von Jördis Merle Früchtenicht