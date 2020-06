Fische, die in der Hagener Au auf Durchreise sind, landen in Probsteierhagen in der Sackgasse. Die Ruine eines Mühlenstauwerkes versperrt den Weg in inländische Gewässer. Das soll sich mit dem Einbau einer Sohlgleite ändern. Was dahintersteckt, erklärt Hauke Seydler vom Gewässerunterhaltungsverband.