Preetz

Innerhalb von vier Stunden am Vormittag erarbeiten sich die Schüler in Preetz mit Zirkusdirektor André Köllner ein komplettes Zirkusprogramm, das sie am Abend in einer Vorstellung mit bunten Kostümen präsentieren. „Die Schüler trainieren klassenübergreifend“, erklärt Köllner. „ Erstklässler gemeinsam mit Viertklässlern. Da geht es um Vertrauensarbeit. Mitschüler einmal anders kennenlernen. Die Kinder begegnen sich später ganz anders auf dem Schulhof.“ André Köllner ginge es auch um den Blick hinter die Kulissen. Im Zirkus sei nicht alles Glanz und Gloria, es herrsche Disziplin und viel Arbeit.

Seit 25 Jahren an Schleswig-Holsteins Schulen zu Gast

André Köllner gehört mit Ehefrau Marina Maatz mittlerweile zur siebten Generation der traditionsreichen Zirkusfamilie. Den reinen Kinderzirkus gibt es seit 25 Jahren an Schleswig-Holsteins Schulen.

Noch bis Freitag können sich Zirkusbegeisterte abends jeweils um 18 Uhr die Show anschauen. Karten gibt es für drei Euro für Erwachsene und einen Euro für Kinder an der Abendkasse. Schulleiterin Anna Wollenberg ist begeistert: „Die Schüler können so Schule einmal anders erleben und kommen in Bewegung.“