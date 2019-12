Silvester an der Ostsee wird immer beliebter. Auch in Heikendorf richten sich die Gastronomen zum Jahresende auf viele Besucher ein. Erstmals öffnet Zantopps Sommerhaus an der Möltenorter Strandpromenade, und das Seeblick Hotel entzündet um Mitternacht ein Feuerwerk für alle Strandbesucher.