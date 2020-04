Die Gastronomen am Möltenorter Strand in Heikendorf trotzen dem Coronavirus. Während in den Nachbargemeinden Laboe und Schönberg bereits weite Teile der touristischen Hotspots gesperrt sind, um Tagesgäste fernzuhalten, geht man in Heikendorf einen sanfteren Weg. Doch die Krise trifft sie hart.