Fast ein halbes Jahrhundert war Robert Sell (64) in der Verwaltung tätig. Zunächst in Kiel, dann verschlug es ihn als Sozialamtsleiter 1990 nach Schönkirchen. Seit der Amtsgründung von Schrevenborn sitzt er als Gemeindebüroleiter in Mönkeberg. Nun geht er in den Ruhestand.