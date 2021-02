Mönkeberg

Dass der Mönkeberger Fähranleger so schnell wieder auf die Beine kommen würde, damit hatte kaum jemand gerechnet. Bürgermeisterin Hilla Mersmann (CDU) hatte sich jedoch wegen der Bedeutung des nahen Fährverkehrs für Mönkeberger Berufspendler für eine kurzfristige Lösung eingesetzt. Über das Amt Schrevenborn wurde nach Auskunft von Mersmann der Kontakt zu einer hiesigen Firma aufgenommen, die zwar nicht auf Brückenarbeiten spezialisiert ist, aber als Stahlbaufirma ausreichend Fachverständnis und Improvisationstalent für die in Stahlbetonweise gebaute, 107 Meter lange Brücke mit Schwimmponton mitbrachte. „Wir sind froh, dass wir hier vor Ort eine Firma gefunden haben, die den Schaden auf schnellstem Wege fachmännisch reparieren kann“, so Mersmann.

Improvisation mit Hausmitteln

Zwei Tage lang war Axel Lubitz von der Firma „A.Lu Bau“ aus Heikendorf mit seinem Team vor Ort, um das defekte bewegliche Brückenelement mit Gabelstapler und einer 8-Tonnen-Hydraulik-Presse hochzupumpen, nachzurichten und durch Schweißarbeiten sicher zu verbinden. Gleichzeitig wurden Scharniere neu gesetzt. „Wir haben mit Hausmitteln improvisiert“, erklärt Lubitz, der für seine Mitarbeiter einen Schwimmponton unter der Brücke eingerichtet hatte. Auslöser für den Schaden sei nach Angaben der Stahlbaufirma ein abgeriebenes Sicherungselement in einem Bolzen gewesen.

Zusammenspiel von Verschleiß und Sturmtieflage?

Nach einer ersten Einschätzung geht Mönkebergs Bürgermeisterin Hilla Mersmann davon aus, dass ein Zusammenspiel von Verschleiß und Sturmtieflage dafür sorgte, dass sich das Sicherungselement löste. Offen ist demnach die Frage, ob möglicherweise ein Wartungsfehler vorliegt. Erst im vergangenen Jahr hatte die Gemeinde einen Wartungsvertrag für die im Jahr 2012 sanierte Brücke mit der Stadt Kiel geschlossen, die sich seitdem mit entsprechendem Fachpersonal um die technische Überwachung der Brücke kümmert. Eine Bestandsaufnahme habe es laut Mersmann vor dem Schaden bereits gegeben, das entsprechende Gutachten liege der Gemeinde und dem Amt Schrevenborn seit vergangener Woche vor und sei, so Mersmann, „sehr umfangreich“. Daher wolle sie sich dazu noch nicht äußern. Nur so viel: „Da steckt wohl etwas mehr Musik drin. Wir werden mehr machen müssen“, ist sie sich sicher.

Viele Anfragen von Pendlern

Erleichtert zeigte sich die Bürgermeisterin hingegen, dass der Mönkeberger Anleger nur eine Woche nach der Sperrung für den Fährbetrieb wieder freigegeben werden konnte. „Es gab viele Anfragen von Pendlern, die darauf hofften, dass sie möglichst bald nicht mehr mit dem Auto um die Förde fahren müssen“, so Mersmann. Sie rechnet durch den Einsatz der Firma aus Heikendorf mit einer vergleichsweise kostengünstigen Reparatur. „Wir werden nicht im fünfstelligen Bereich liegen.“

Ab Mittwoch, 24. Februar, fährt die Kieler Schlepp- und Fährgesellschaft (SFK) den Mönkeberger Anleger morgens, mittags und abends an den Werktagen auf dem sogenannten Winterdreieck zwischen Laboe, Friedrichsort und Möltenort wieder an.