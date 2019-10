Lokalpolitiker wollen keinen Livestream

Mönkeberg

Lokalpolitik live im Wohnzimmer für mehr politische Teilhabe und Transparenz, angelehnt an die Übertragungen aus dem Kieler Landtag oder dem Bundestag – so wünschte es sich die SPD um Antragsteller Benedict Mende. Doch alle anderen Fraktionen in Mönkeberg sind dagegen. Die Gemeindevertreter der CDU, der Grünen und der UWG haben nicht nur Bedenken in Sachen Datenschutz und bei den Kosten. Ihr wichtigstes Gegenargument: Sie möchten als Ehrenamtliche ihre Persönlichkeitsrechte wahren.

Laut Bürgermeisterin Hildegard Mersmann ( CDU) ist eine Live-Sitzungsübertragung nicht notwendig. „Interessiert sich ein Bürger für ein bestimmtes Thema, so ist er vor Ort und nimmt an den Sitzungen teil, er ist live dabei und kann jederzeit Fragen stellen.“ Moderne Technik und mediale Präsenz seien oft gute Gründe, um neue Wege zu gehen – trotzdem wiegen die persönlichen Bedenken einzelner Gemeindevertreter schwerer, lässt die Bürgermeisterin durchblicken.

"Wir sind keine Berufspolitiker"

Das sieht auch Grünen-Fraktionschef Murat Birkandan so. Er sagt: „Wir sind keine Berufspolitiker. Wir haben kein Büro, keine Mitarbeiter und Ressourcen, um gegen mögliche Angriffe oder Datenmissbrauch im Internet schnell vorgehen zu können.“ Videos bei Youtube könnten negativ gegen die ehrenamtlichen Lokalpolitiker ausgelegt werden. Videomaterial könnte „verfälscht zusammengeschnitten“ werden.

Auch Derek Palme von der CDU sagt: „Mancher von uns möchte selbst entscheiden, ob sein Gesicht in einem Video bei Youtube zu sehen sein soll. Dort können leicht Sätze aus dem Zusammenhang gerissen werden.“ Und auch die UWG befürchtet mögliche „Bildmontagen“, sagt Fraktionschef Peter Lehswing. Gegen eine Kamera im Sitzungssaal spreche auch, dass weniger redegewandte Lokalpolitiker sich dann vielleicht nicht mehr trauen würden, überhaupt das Wort zu ergreifen.

SPD ist enttäuscht

Trotz dieser Argumente: Die SPD ist enttäuscht. Zweifel am Datenschutz hält Mende für unbegründet, denn Gemeindevertreter seien öffentliche Mandatsträger. „Eine Bereitschaft, in der Öffentlichkeit aufzutreten, gehört selbstverständlich dazu – auch bei ehrenamtlichen Kommunalpolitikern“, findet er.

In Sachen Bürgernähe könnte aber bald – angestoßen durch die jetzige Debatte – eine andere Variante zum Tragen kommen. „Wir denken darüber nach, häufiger Zwischenfragen zuzulassen“, sagt Lehswing. Bislang gibt es nur zu Beginn jeder Sitzung die Möglichkeit für Bürgerfragen. Bei brisanten Themen könnte man aber in Zukunft die Sitzungen unterbrechen, damit Bürger direkt Fragen dazu stellen können. Lehswing: „Dann bleiben die Sitzungen interessanter für die Bürger.“

