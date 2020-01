Diese Projekte stehen 2020 in Mönkeberg an

Mönkeberg

Mönkebergs ehrenamtliche Bürgermeisterin Hildegard Mersmann ( CDU) ist seit Juli 2018 im Amt. Die 66-Jährige hat drei Großprojekte auf der Agenda: 2020 steckt Mönkeberg Millionen in den Brandschutz, die Schulerweiterung und eine Sanierung am Strand.

Frage: Frau Mersmann, Sie sind ehrenamtliche Bürgermeisterin. Wie viel Zeit wenden Sie für diesen Job auf?

Hildegard Mersmann: Zunächst möchte ich sagen: Ich arbeite sehr, sehr gerne und bin froh, dass ich hier die Gelegenheit dazu habe. Im Schnitt sind es pro Tag etwa fünf Stunden. Ich habe einen hohen Anspruch an mich und nehme auch am Wochenende viele Termine wahr, zum Beispiel Neujahrsempfänge oder Besuche bei unseren Bürgern. Gerade habe ich einer Einwohnerin zum 100. Geburtstag gratuliert. Die Bürgernähe ist mir sehr wichtig.

In welche Projekte steckt Ihre Gemeinde 2020 das meiste Geld?

Es stehen drei große Projekte an. Eine Herkulesaufgabe, die es zu lösen gilt, wird die Sanierung der alten Ölpier am Strandbereich. Dort ist eine Fläche von 9000 Quadratmetern kontaminiert – Boden und Wasser sind verunreinigt durch Altlasten aus dem Zweiten Weltkrieg, also durch Öl und weitere Schadstoffe. Diese Aufgabe haben wir vom Kreis bekommen, es geht dabei auch um den Schutz von Mensch und Tier und die klimarelevanten Aspekte.

Wie viel kostet die Sanierung?

Es geht um ein finanzielles Volumen von drei Millionen Euro. Das ist für uns eine immens große Herausforderung. Unter hohem zeitlichen Druck haben wir einen Förderantrag bei der EU gestellt. Wird er bewilligt, muss die Sanierung bis Ende 2021 fertig sein. Trotz dieser Förderung von rund 50 Prozent würden für uns aber noch Kosten von 1,6 oder 1,7 Millionen Euro anfallen – das können wir als defizitäre Gemeinde nicht leisten. Wir brauchen Unterstützung von Bund und Land und sind auch schon in engem Kontakt. Wenn die Fläche am Ölpiergelände erst einmal saniert ist, ist sie natürlich ein Filetstück mit einer großartigen Lage direkt an der Förde. Hier könnte beispielsweise maritimes Gewerbe entstehen.

Wo muss in Mönkeberg darüber hinaus investiert werden?

Unsere Feuerwehr bekommt einen Neubau – endlich. Das ist nötiger denn je. Am derzeitigen Standort hat ja noch nicht einmal jeder seinen eigenen Haken, so beengt sind die Verhältnisse. Wir erfüllen hier derzeit nicht mehr die notwendigen Anforderungen der Feuerwehrunfallkasse. Wir haben lange nach einem neuen Standort gesucht, ein Anbau war nicht möglich. In Absprache mit der Feuerwehr haben wir nun die Grüne Kante als sehr geeigneten, zentralen Ort ausgewählt, in direkter Nachbarschaft zum Kindergarten. Rund 2,3 Millionen Euro wird der Bau kosten. 2019 haben wir bereits 186.000 Euro aus dem Fördertopf für Feuerwehren vom Land erhalten, was vorerst nur ein Tropfen auf den heißen Stein ist. Wir hoffen aber auf weitere Förderungen.

Und das dritte große Projekt?

Rund 1,5 Millionen Euro wird die Erweiterung unserer Schule wahrscheinlich kosten. Wir haben mehr als 180 Schüler und brauchen mehr Räume. Schon jetzt wird jeden Tag die Aula als Unterrichtsraum genutzt. Wir können zurzeit nicht mehr als 90 Kinder in der betreuten Grundschule aufnehmen, obwohl der Bedarf immer mehr steigt. Neben mehr Differenzierungsräumen werden auch Mensaräume nötig sein. Die Sporthalle muss ebenfalls erweitert werden. Dafür gibt es eine europaweite Ausschreibung. Wir planen dieses Projekt Schritt für Schritt – in diesem Jahr müssen wir unbedingt die Schulräume angehen. Ich finde es toll, wie besonders die Lehrer mit den derzeitigen Kompromissen leben. Auch ihr Lehrerzimmer ist viel zu eng.

Welche Ziele würden Sie 2020 noch gerne erreichen?

Wir achten darauf, dass die Verkehrsverbindungen besser werden. Zum Beispiel kann und muss aus meiner Sicht die Fördeschifffahrt attraktiver und günstiger werden. Wir sind froh und dankbar, dass wir den Fähranleger in Mönkeberg haben, aber wir müssen einen Winterfahrplan mit besseren Zeiten bekommen. Gut wäre es auch, einen direkten Pendelverkehr einzurichten, denn Pendler haben wir hier einige. Umso wichtiger wäre es, eine Steigerung zu erreichen. Darüber hinaus denken wir beispielsweise über Mitfahrbänke im Ort nach. Der neue Seniorenbeirat hat seine Arbeit aufgenommen und ich habe große Hoffnungen, dass wir in Mönkeberg eine Art Nachbarschaftsnetzwerk aufbauen können. Immer wieder wird auch ein Gemeinschaftshaus gewünscht. Ein gutes Zusammenspiel zwischen Jung und Alt ist mir wichtig.

Wie steht es um das Konzept für die Ortsentwicklung?

Mit unserem Konzept sind wir der Weiterentwicklung Mönkebergs ein ganzes Stück näher gekommen. Unheimlich viele Leute haben bei den Workshops mitgemacht und einen guten Plan entwickelt. Jetzt gehen wir in die Umsetzung. Besonders der Strand soll attraktiver werden. Dort sollen Duschen entstehen, ein barrierefreier Einstieg zum Wasser und die Treppen erneuert werden.

Sie selbst kommen zu fast jedem Termin mit dem Fahrrad. Inwiefern spielt in Mönkeberg das Thema Klimaschutz und CO2-Vermeidung eine Rolle?

Ich appelliere an jeden, auf das Fahrrad umzusteigen. Und ich beobachte, dass viele das auch tun und zum Beispiel mit dem Rad zum Einkaufen fahren. Für viele ist das auch mit über 80 kein Problem, und das ist super. Wir haben in Mönkeberg eine Fahrrad-AG, die wir ausbauen wollen und die sich Themen widmet wie der Verkehrsberuhigung und dem Radwegebau. Und mit dem Bikesharing-Konzept „Sprottenflotte“ haben wir seit letztem Sommer viele Menschen in den Sattel gehoben. Die fünf Räder am Fähranleger werden täglich genutzt, daher werden wir sie zahlenmäßig vielleicht sogar aufstocken. An der Schule und am Strand haben wir zwei E-Ladesäulen. Wir sind sehr offen für weitere Projekte in Sachen Umweltbewusstsein und Klimarelevanz.

Mehr aus dem Kreis Plön lesen Sie hier.