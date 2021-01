In den kommenden zwei Jahren müssen in der Gemeinde nicht nur jede Menge Steine, sondern auch gewaltige Investitionssummen gestemmt werden. Rund neun Millionen Euro verschlingen nach ersten Schätzungen von Bürgermeisterin Hildegard Mersmann groß dimensionierte Bauprojekte für Feuerwehr oder Schule.

Von Jürgen Küppers

Bürgermeisterin Hildegard Mersmann hat viel vor zum Thema Bauen in Mönkeberg: An der Grundschule sollen ebenso Anbauten entstehen wie an der Sporthalle. Später ist im Umfeld der Schule sogar der Neubau eines Multifunktionsgebäudes geplant.