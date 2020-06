Keine Patentrezepte gegen Gästewelle in der Corona-Krise

Heikendorf/Mönkeberg

Heikendorfs Verwaltungschef Tade Peetz ( CDU) geht auch in den kommenden, wärmeren Wochen nicht von drastisch steigenden Besucherzahlen in seiner Gemeinde aus. "Dafür hätten wir auch gar keine Parkplatzressourcen." Natürlich könne und werde es enger an den Stränden werden. "Aber von so einen Zulauf wie jetzt wieder am Pfingstwochenende in Haffkrug oder Scharbeutz sind wir in Heikendorf noch meilenweit entfernt."

Rücksichtslose Falschparker in Mönkeberg

In Mönkeberg musste Bürgermeisterin Hildegard Mersmann bereits schlechte Erfahrungen mit Besuchern machen, die sich nicht an die Regeln hielten. "Die zeitweise angeordneten Parkplatzsperrungen nutzten nichts, Autofahrer stellten ihre Fahrzeuge trotzdem an den unmöglichsten Stellen ab." Die von Ordnungskräften verteilten Tickets hätten die Besucher achtlos auf den Boden geworfen.

Ganze Straßenzüge im Kreis Plön sperren?

Ob und wie Abhilfe gefunden werden kann, wenn die Besucherzahlen in den kommenden Wochen wieder nach oben schnellen, konnte die Bürgermeisterin nicht sagen. "Wir müssten ganze Straßenzüge sperren, aber so etwas müsste die Kreisverwaltung in Plön erst anordnen."

