Mönkeberg

Vorab muss Kerstin Heide (45) erst einmal etwas erklären: „Eljano bekommt als siebentes Kind diese Ehrenpatenschaft, obwohl wir zehn Kinder haben.“ Zum Zeitpunkt der Antragstellung müssen einschließlich des Patenkindes mindestens sieben lebende Kinder zur Familie zählen, die von denselben Eltern abstammen. „Ich habe zwei Kinder mit in die Ehe gebracht“, erzählt die Vielfachmutter. Tino (26) und Jasmin (24) lebten nicht mehr zu Hause, und vor 13 Jahren starb ein Kind kurz nach der Geburt. Somit sei der kleine Eljano für den Bundespräsidenten die Nummer Sieben.

Es gibt eine Urkunde und 500 Euro

Ursprünglich habe sie nicht so viele Kinder haben wollen, erzählt Kerstin Heide Bürgermeisterin Hildegard Mersmann (CDU) und lacht. Mersmann überbringt eine Urkunde, eine Autogrammkarte und 500 Euro aus Berlin. Kerstin Heide berichtet, sie hätten sich nach den zwei Kindern aus erster Ehe noch ein oder zwei gemeinsame Kinder gewünscht. „Aber mit dem Tod eines Kindes ändert sich alles und man sieht ein Kind als noch wertvoller an.“ Ihre Großfamilie halte zusammen, jeder sei für den anderen da: Samira (19), Luca (14), Cassandra (10), Soraya (9), Nela (6), Stjan (4) und Sonnenschein Eljano (1). Die Ehrenpatenschaft des Bundespräsidenten sei eine schöne Bestätigung, sind sich Kerstin und Riccardo Heide einig. Als Familie mit vielen Kindern bekämen sie bei Spaziergängen häufig Anerkennung von älteren Menschen. Es gäbe aber auch Unverständnis und Kopfschütteln.

Zeichen der Wertschätzung für die Großfamilie

Seit 1949 übernimmt der Bundespräsident die Ehrenpatenschaft für das siebente Kind einer Familie. Familie Heide sei eine Besonderheit in der Gemeinde, erzählt Bürgermeisterin Hildegard Mersmann. Auch für sie war der Anlass eine Premiere. Sei 20 Jahren habe es in Mönkeberg keine Patenschaft des Bundespräsidenten gegeben „Ich sehe das als Wertschätzung. Die Gesellschaft muss sich zu Familie und Kindern bekennen“, so die Verwaltungschefin. Eltern hätten eine riesige Verantwortung mit Erziehung und Vermittlung sozialer Kompetenz. „Das ist eine unheimliche Leistung.“

Homeschooling ohne Druck

Drei Kinder betreut Kerstin Heide seit einem Jahr im Homeschooling. Ehemann Riccardo (48) ist seit Februar zu Hause und unterstützt. Luca geht in die 8. Klasse, Cassandra in die 4. und Soraya in die 2. Klasse. „Am Anfang war das schwierig“, erinnert sich die zehnfache Mutter. „Ich habe mir selbst Druck gemacht. Der ist jetzt raus. Und wenn man jeden Tag diskutiert, lernt auch niemand was.“ Im Hause Heide werde den Kindern gezeigt, was sie fürs Leben bräuchten, sagt Kerstin Heide.

„Wir gehen viel raus, kochen und backen gemeinsam und basteln. Mit Druck geht nichts, das stresst mich nur selbst.“ Sie habe gelernt, sich eine Auszeit zu nehmen. „Dann passt mein Mann abends auf die Kinder auf und ich schaue mir mit nur Einem, Zweien oder Dreien den Sonnenuntergang am Strand an. Oder ich nehme ein schönes Bad oder lese ein Buch.