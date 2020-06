Laue Abende lockten ungebetene Gäste

Mönkeberg

Zornige Anwohner standen am Montagabend insbesondere am Wendehammer vor dem Strandareal zusammen, um ihrem in den vergangenen Tagen erneut aufgestauten Zorn über Vandalismus, Lärm, Müll oder wildparkende Autos vor ihren Häusern Luft zu machen.

Etwa acht Mal wurde die Polizei nach eigenen Angaben über das Pfingstwochenende zu den Mönkeberger Unruhe-„Hotspots“ Ölberg, Germaniakoppel, Strand oder Stubenrauchstraße gerufen, damit die Lage nicht eskaliert.

Anzeige

Das Problem flammt immer wieder auf

Schon seit Jahren klagen die Mönkeberger Bürger in diesem Gemeindeareal über die aus ihrer Sicht unhaltbaren Zustände – vor allem an lauen Abenden. So wie jetzt wieder am vergangenen Wochenende. Anwohner, die ihren Namen nicht in der Zeitung lesen wollen, berichten auf Nachfrage dieser Zeitung übereinstimmend: Erneut hätten ganze Clans insbesondere die Stubenrauchstraße für ihre Rennen mit PS-starken Autos beansprucht, die sie auch noch kreuz und quer vor Hauseinfahrten abstellten.

Weitere KN+ Artikel

Hinzu komme jede Menge Müll, Zigarettenkippen am Strand, auf der Koppel oder dem Ölberg gepaart mit lauter Musik, Alkoholkonsum, Beleidigungen, Rangeleien sogar bis hin zu kleineren Brandstiftungen. „Einige verkohlte Bänke am Ölberg mussten wir entfernen, weil sie nicht mehr benutzbar waren“, berichtete Mönkebergs Bürgermeisterin Hildegard Mersmann auf Nachfrage.

Bilanz des Wochenendes: Einige Platzverweise, eine Anzeige

Der Polizei ist die Problematik zwar bewusst. Viel daran ändern könne sie aber nicht. Ruhestörung, Falschparken, Streitereien oder Müll seien für Gemeinde und Bürger verständlicherweise ein Ärgernis: Aber es herrsche dort im eigentlichen Sinn „kein sozialer Unfriede“, der ein härteres Durchgreifen der Polizei rechtfertige, erklärte auf Nachfrage der Heikendorfer Vize-Stationsleiter Roger Adomat. Bilanz des Wochenendes: einige Platzverweise, eine Anzeige wegen Beleidigung.

Mehr sei aber einfach nicht drin. „Meine Kollegen sind zwar nach wie vor motiviert, zu Kontrollen nach Mönkeberg zu fahren. Doch Wunder darf niemand erwarten“, betont Adomat und verweist auf ein riesiges Zuständigkeitsgebiet seiner Kollegen von der Kieler Stadtgrenze bis hin zum Stakendorfer Strand bei Schönberg: „Da ist überall was los an der Stränden, wir können nicht überall gleichzeitig sein.“

Anwohner wollen dem Treiben nicht länger zusehen

Dafür zeigen selbst zornige Anwohner sogar Verständnis. „Natürlich gibt es zu wenig Beamte, das ist uns schon bewusst. Andererseits wollen wir nicht noch jahrelang diesem unsäglichen Treiben zusehen“, sagt ein Rentner, der in unmittelbarer Nähe der Germaniakoppel wohnt. Aber selbst, wenn Beamte endlich kämen, habe das kaum Folgen für die ungebetenen Besucher: „Bei einem Platzverweis drehen sie eine einfach Runde mit ihrem Wagen und kommen wieder, wenn die Luft rein ist.“

Über mögliche Abhilfe des Missstandes sind sich Polizei und Gemeinde offenbar bereits in weiten Teilen einig. Roger Adomat schlägt vor: Man könne zum Beispiel den Parkplatz am Wendehammer vor dem Strand anders gestalten und ausschließlich Fahrrädern vorbehalten. Oder Zufahrten zu den „Hotspots“ ab späteren Abendstunden durch die Aufstellung von Schranken sperren. „Aber solche Maßnahmen sind nicht mehr Sache der Polizei sondern der zuständigen Ordnungsbehörden.“, erklärt der Heikendorfer Vize-Stationschef.

Auch Gemeinde sieht dringenden Handlungsbedarf

Bürgermeisterin Hildegard Mersmann, die am Wochenende nach eigenen Angaben von Unruhestiftern sogar selber mit übelsten Schimpfwörtern beleidigt und zudem noch bedroht wurde, sieht ebenfalls dringenden Handlungsbedarf. „Wir arbeiten zwar mit Hochdruck an einem neue Parkleitsystem oder der Installierung von Schranken. Aber ohne Hilfe werden wir das alleine wohl nicht schaffen.“

Weitere Nachrichten aus Plön lesen Sie hier