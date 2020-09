Reiterliches Können, Tempo, Geschick und Teamgeist waren gefragt, als am Wochenende acht Mannschaften in der Sportart Mounted Games auf dem Stutenhof Waterdiek in Tökendorf gegeneinander antraten. Das in diesem Jahr bundesweit einzige Jugendturnier bot spannende Staffelspiele auf dem Ponyrücken.