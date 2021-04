Fahrenhorst/Honigsee

Das Gehöft liegt am Ende der kleinen öffentlichen Straße. Die Anwohner hatten sich Mitte April an die Kieler Nachrichten gewandt und beklagt, dass die gelben Säcke von der Firma Gollan seit Wochen nicht mehr entsorgt worden seien, während graue und grüne Tonnen von der Firma Remondis regelmäßig geleert würden. Man habe für den Verpackungsmüll schon einen vierwöchigen Zyklus vereinbart, damit das Unternehmen die Strecke nicht so oft fahren müsse, erklärten sie.

In einer Mail habe die Firma Gollan mitgeteilt, dass sie den Fahrenhorster Weg „aufgrund der geringen Breite und mangelnden Wendemöglichkeiten“ als nicht befahrbar ansehe, berichtete Hofbesitzer Kai Schlüter. Das könnten die Anwohner nicht nachvollziehen, da ja auch die Müllfahrzeuge von Remondis den Spurplattenweg nutzten. Außerdem seien auch andere größere Fahrzeuge wie Tieflader mit Baumaschinen oder Kranwagen problemlos auf den Hof gekommen, argumentierten sie.

Probleme bei der Müllentsorgung in Fahrenhorst: Spurplattenweg zu Fuß abgelaufen

Nun gab es einen Termin vor Ort mit Matthias Treu, dem stellvertretenden Leiter des Amts für Abfallwirtschaft im Kreis Plön, und seinem Mitarbeiter Sönke Carstensen sowie Matthias Mann (Firma Remondis) und Sven Kneib (Firma Gollan). Sie trafen sich an der Abzweigung in der Rönner Straße, um zu Fuß die rund eineinhalb Kilometer bis Fahrenhorst mit prüfendem Blick abzulaufen.

Gleich am Anfang messen Mann und Kneib den Weg aus. „240 bis 250 Zentimeter“, sagt Mann. Das sei zu schmal für die Müllfahrzeuge, meint er. Sie seien rund 255 Zentimeter breit, dazu kämen noch die großen Außenspiegel. Mit dem Zollstock demonstriert er immer wieder, wie nah die Spiegel an Strommasten und Knicks oder die Reifen an einen Schacht neben der Straße herankämen.

Müllfahrzeuge geraten in Fahrenhorst in die Banketten

Dann weist der Remondis-Vertreter auf die Bankette. Dort seien deutlich die Reifenspuren der Lkw zu sehen. Er drückt mit dem Schuh in die Erde. „Der Boden ist sehr weich“, stellt er fest. Und das trotz der Trockenheit der vergangenen Tage. Bei Regen würde man noch tiefer einsinken.

In den Kurven müssten die Fahrer aufgrund der zu geringen Fahrspurbreite automatisch auf die Banketten ausweichen. „Dann setzt sich das Profil der Reifen schnell mit Lehm zu – und auf Beton wird es glatt wie auf Eis“, erklärt Kneib.

Das erste Stück der Strecke sei für die Fahrer noch gut überschaubar, so Mann. Aber schon bei der ersten Kurve könnten sie nicht einsehen, was sie dahinter erwarte. Danach sei keine Übersichtlichkeit mehr gegeben. „Dabei ist der Knick noch nicht einmal voll begrünt.“ Kurz darauf kritisiert er vor einer Kuppe, dass die Fahrer nicht sehen könnten, was aus der Senke auf sie zukomme. „Und es gibt hier nirgends Ausweichbuchten.“

Er deutet wieder auf eine Lkw-Spur im Seitenstreifen: „Hier ist der Schlepper vom Weg abgekommen.“ Ein paar Meter weiter bemängelt er einen deutlichen Versatz zwischen Betonspurplatten und Bankette. An anderer Stelle zeigt er auf die von großen Reifen aufgeschobenen Erdhaufen. „Man kann deutlich sehen, dass die Fahrspuren häufig neben den Spurplatten verlaufen.“ Dazu komme Dreck von den angrenzenden Feldern. Stellenweise hätten die Spurplatten auch ein Gefälle zur einen oder anderen Seite.

Kreis Plön verweist auf Rechtsvorschriften

Kai Schlüter wartet schon auf seinem Hof. Er könne nicht verstehen, warum die Müllabfuhr plötzlich ein Problem sei: „Der Hof hat sich doch nicht verändert, und die Fahrzeuge sind nicht breiter geworden“, erklärt er. Matthias Treu berichtet, dass es aber bereits brenzlige Situationen gegeben habe. Man müsse die einschlägigen Rechtsvorschriften beachten.

Auch Matthias Mann betont, dass die BG-Vorschriften klar definierten, wie die Fahrwege auszusehen hätten. Es gebe sicherheitstechnische Anforderungen an Straßen und Fahrzeuge für die Sammlung von Abfällen.

Kai Schlüter verweist auf etliche Gehöfte im Kreis Plön, bei denen es genauso aussehe wie in Fahrenhorst. „Wir gucken uns die Wege nach und nach an“, erklärt Sönke Carstensen. Treu kündigt an, dass man nun die Ergebnisse der Ortsbegehung bewerten und danach eine Beurteilung abgeben werde.