Schule in Corona-Zeiten - Mütze, Schal, Handschuhe: So lernen Schüler in Heikendorf

Schulen sind in der Pandemie hoher Belastung ausgesetzt. Neben Maskenpflicht und regelmäßiger Frischluftzufuhr steigt die Angst vor erhöhter Infektionsgefahr. An der Grund- und Gemeinschaftsschule Heikendorf, ist die Disziplin zur Einhaltung der Regeln groß. Doch das Lernen fällt schwerer als sonst.