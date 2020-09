Plön

Durch Corona lief die Ausbildung des Nachwuchses phasenweise etwas anders als geplant. Als die Auflagen gelockert wurden, fand Einzelunterricht statt. Und auch in den Ferien wurde durchgespielt. Zeitweise wurde unter freiem Himmel geprobt. Denn schließlich endete für die Acht- bis Zwölfjährigen die Bläserklasse mit einer Prüfung. Dabei ging es um Notenlehre, viel Rhythmus, verschiedene Taktarten. Praktisch eine Zusammenfassung von dem, was die Kinder gelernt haben.

Die Bläserklasse arbeitet mit einem besonderen Konzept. Fast von Anfang an spielen die Neulinge in einem Orchester. Auf Trompeten, Horn, Eufonium, Tuba, Posaune – und auf den Trommeln. Zu Beginn müssen die Schüler alle Instrumente ausprobieren, dürfen dann aber Wünsche äußern. „Wir wollten dann das Orchester besetzen“, erzählt Astrid Röhr. Tatsächlich konnte trotzdem auf alle Vorlieben eingegangen werden. Dadurch, dass gleich im Orchester gespielt wird, gibt es sofort ein Erfolgserlebnis.

Als Youth Brass Band geht es für die Bläserklasse weiter

Und so geht es jetzt weiter. Die Bläserklassen-Schüler haben die Youth Brass Band innerhalb des Musikzuges gegründet – und dafür auch noch Zuwachs bekommen. Helmut Möhring (72) hatte privat das Spielen des Eufoniums gelernt und ist nun zu den jungen Musikern gestoßen. Gemeinsam werden sie kleine Auftritte bestreiten. Geleitet und weiter unterrichtet wird die YBB von Laura Langer, Unterstützung bekommt sie von Maik Gess und Marek Slamanig. Irgendwann schließen sie sich dann vielleicht anderen Bands im Musikzug an. Die Auswahl ist groß. Es gibt die Haupt-Brass-Band, die „99er“ spielen mehr Urban Style und Party-Musik, die Marching Band, die Drumline und die Classics. Letztere treffen sich nur ein- oder zweimal pro Monat aus Freude an der Musik, ohne Leistungsdruck und eher ohne Auftritte. Einige Angebote des Musikzuges müssen allerdings zurzeit pausieren.

Unterrichts-Start für Erwachsene

Dass es nie zu spät ist, Musik zu lernen, wissen die Mitglieder des Musikzuges. Und deshalb wird noch im Oktober eine neue Bläserklasse gegründet, berichtet Vorsitzende Petra Slamanig. Diesmal nicht für Kinder, sondern für Erwachsene ab 25 Jahren. Nach oben gibt es keine Altersgrenze. Das ist ein völlig neues Modell für den Musikzug. Die Gruppe wird sich mit den Proben nach den Arbeitszeiten richten. „Und die Teilnehmer bekommen ihr eigenes Lern-Tempo“, erzählt Astrid Röhr, die im Team mit Petra Slamanig, Peter Vorbeck, Judith Lübberstedt, Jan Deutschbein und Patrick Schilling die Ausbildung übernimmt.

Keine Vorkenntnisse, kein Equipment

Angesprochen sind Menschen, die Lust haben, sich einer kleinen Herausforderung zu stellen. Wer mitmachen möchte, braucht keine Vorkenntnisse, muss keine Noten lesen können oder ein Instrument haben. Das Unterrichtsprinzip ist wie bei der Bläserklasse der Kinder vor zwei Jahren. Die Gruppe spielt von Anfang an als eigenes Orchester zusammen. Fürs Equipment sorgt der Musikzug. Die Kosten betragen inklusive Instrument, Versicherung und Noten 35 Euro pro Monat. Weitere Informationen und Anmeldungen bei Astrid Röhr unter Tel. 0170/3293982 oder per Mail an astrid@roehr-ploen.de.

