Es ist ein seltenes Naturjuwel: Der Selenter See zählt zu den schönsten und saubersten in Schleswig-Holstein. An seiner rund 32 Kilometer langen Uferlinie findet sich kein einziges bebautes Grundstück. Stattdessen umringen ein Erlenbruchwald und ein Schilfgürtel fast vollständig das Gewässer.