Plön

Die Belastung an Land sei nämlich mindestens vier Mal höher als in den Ozeanen, so Struß. Es gebe sogar Studien, die vom 32-fachen ausgingen. Und zu den betroffenen Flächen zählten auch Äcker und Felder in Ostholstein. Denn überall wo beispielsweise Folientunnel für den Spargelanbau und die Erdbeerproduktion oder Kunststoffhüllen zum Wetterschutz der runden Heuballen genutzt werden, komme es zwangsläufig zu Verunreinigungen der Landschaft durch Plastik. Häufig finde sich auch in der Gülle, die als Düngemittel eingesetzt werde, ein kleiner Prozentsatz an Mikroplastik. Eine Ursache: Lebensmittel, die nicht mehr verkauft werden können, würden samt Verpackung in den Wiederverwertungsbetrieben geschreddert. Ein Teil dieser Biomasse werde thermisch verwertet, also verbrannt, manches lande aber auch im Kompost oder eben im Klärschlamm, so Struß.

Mülltrennung nicht ganz sauber

Ein weiteres Problem sei die nicht ganz saubere Mülltrennung der unterschiedlichen Abfallarten, ergänzte die Leiterin der Lütjenburger Beratungsstelle Julia Steigleder. Hier setze die Arbeit der Abfallberatung ein.

Fritz Heydemann vom Nabu Plön sieht einen kleinen Beitrag, den jeder leisten könne darin, auch mal fremden Müll zu entsorgen. „Eine Burgerverpackung oder eine Chipstüte lassen sich in einem Stück relativ einfach einsammeln.“ Wenn Balkenmäher oder Tellerfräse alles zerschnitten oder gehäckselt hätten, sei dies unmöglich, so Heydemann. Diese und andere Anregungen wolle sie gerne mitnehmen und weitertragen, erklärte von Kalben. Dazu zähle auch das landesweit einmalige System der Abfallberatungsstellen, die der Kreis Plön in Verbindung mit dem Nabu aufgebaut habe.