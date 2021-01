Nach dem großen Ansturm auf die Hilfsaktion für Impftermin-Buchungen in der Heikendorfer Gemeindebücherei ziehen Gemeinde und Amtsverwaltung die Reißleine. Künftig soll es dort keine Datenaufnahme mehr geben. Der Seniorenbeirat als Initiator der Aktion will stattdessen telefonisch weiterhelfen.

Nach Ansturm in Heikendorf: Impftermin-Hilfe nur noch telefonisch

Seniorenbeirat Heikendorf - Nach Ansturm in Heikendorf: Impftermin-Hilfe nur noch telefonisch

Seniorenbeirat Heikendorf - Nach Ansturm in Heikendorf: Impftermin-Hilfe nur noch telefonisch

Von Nadine Schättler