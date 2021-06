Preetz

Die Spendenbereitschaft der Leserinnen und Leser der Kieler Nachrichten und von KN-online hatte sie erst völlig sprachlos gemacht, berichtet Wiebke Bahruth, die mit der einzigen hauptamtlichen Stelle die Leitung des über 50 Jahre alten Wildtierheims innehat. Im Namen aller ehrenamtlichen Tierretter spricht sie allen Spendern ihren großen Dank aus. Und: „Vielen Dank an die Feuerwehr – die waren so schnell da.“

Große Anteilnahme nach Brandanschlag

„Die Anteilnahme zeigt auch die Empörung über die Tat – so etwas möchte man in Preetz nicht haben“, so Bahruth weiter. Die hohe Spendensumme sei ein deutliches Zeichen: "Wir lassen uns von solchen blöden Dingen nicht unterkriegen. Da steht eine große Gemeinschaft dahinter. Die Bürgerinnen und Bürger halten zusammen – das finde ich toll.“ Die Summe übersteige den Sachschaden in Höhe einer dreistelligen Summe im oberen Bereich deutlich, freut sich Bahruth. Das Wildtierheim sei in die Jahre gekommen und habe so seine Baustellen. „Alles können wir nicht eigenhändig mit den jugendlichen Helfern reparieren. Jetzt können wir uns einen Handwerker holen.“

Lob an die Jugendlichen

Wenn die neue Vogelklappe steht, werde das Geld in die Volieren, in das Gebäude und in die Ausstattung fließen. „Und es kommt den Jugendlichen zugute. Die machen wirklich einen tollen Job. Unser Team macht alles ehrenamtlich neben Schule und Beruf.“ Bahruth denkt hier beispielsweise an Teambildung. "Auch der Förderverein des Wildtierheims ist eine Riesenstütze für die Jugendarbeit, weil er die Trägerschaft meiner Stelle übernommen hat und finanziert.“

Vogelklappe noch Provisorium

Ein neuer Drahtzaun steht bereits. Den hätten Friedhofsverwalter Detlef Beisner und seine Mitarbeiter aufgebaut, so Wiebke Bahruth. Durch die Asche wachsen erste Pflanzen. Die Holzpforte wurde notdürftig mit einem Balken stabilisiert. In Zusammenarbeit mit den Preetzer Werkstätten des Lebenshilfewerks Kreis Plön werde ein neues Tor entstehen. Eine provisorische Vogelklappe nimmt Tiere auf – bis die neue, dank der Spenden, steht.