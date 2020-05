Mit Spannung wird in Stolpe die Gemeindevertretersitzung am 24. Juni erwartet. Die Sitzung wird im Dorfgemeinschaftshaus (DGH) anberaumt – dort infizierten sich am 11. März auf einer Ausschusssitzung mehrere Teilnehmer mit dem Coronavirus. Eine Verlegung lehnt Bürgermeister Holger Bajorat ab.