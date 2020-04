Lama Loki, Ziege Paula, Lämmchen Kalle – das sind jetzt die Stars der Stunde. Jeder will sie sehen. Der Schwentinepark ist nach vier Wochen Schließung wieder geöffnet. Endlich, sagen viele Besucher. Doch der Abenteuerspielplatz und der Streichelzoo bleiben zu. Diskussionen gibt es um das Füttern.

Von Sibylle Haberstumpf