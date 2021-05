Laboe

Mit einer Spendensammelaktion wollen verschiedene Laboer Vereine eine Teilöffnung der durch politischen Beschluss geschlossenen Meerwasserschwimmhalle in Laboe erwirken. Eine Spendensumme in Höhe von 15.000 Euro haben sie als "Regionale Schwimmallianz" in dieser Woche an Bürgermeister Heiko Voß überreicht.

Im Fokus steht die Rettung des Kinderschwimmens. Welche Auswirkungen die Schließung der Schwimmhalle auf den Schulsport der Grundschule Laboe hat, brachte Schulleiterin Claudia Telli im jüngsten Bildungsausschuss vor.

Hallenschließung wird für Grundschule zur Herausforderung

Die Schließung der Meerwasserschwimmhalle stelle die Schule vor eine neue Herausforderung, schreibt sie in ihrem Bericht. Bisher sei für die dritten und vierten Klassen Schwimmunterricht als dritte Sportstunde erteilt worden. Aufgrund der Schließung der Laboer Meerwasserschwimmhalle habe man sich nach einer alternativen Schwimmstätte umsehen müssen.

Lesen Sie auch:Vereine sammeln 15.000 Euro für Schwimmhallenöffnung

"Wir haben in Preetz, im Hörnbad Kiel und im Freibad Schwentinental Bahnzeiten angefragt. Es stehen in diesen Schwimmstätten keine Zeiten zur Verfügung." Eine noch weitere Anfahrt sei aufgrund des zeitlichen Aspektes nicht mehr zu realisieren.

Lehrauftrag kann nicht mehr erfüllt werden

Daraus ergibt sich nach Informationen aus diesem Bericht, dass die Laboer Grundschule ihrem Lehrauftrag nicht mehr nachkommen kann. Das Schwimmen sei eine von sechs Kompetenzbereichen im Sportunterricht und spätestens ab der dritten Klasse zu unterrichten.

"Für unsere Schülerinnen und Schüler bedeutet das, dass sie nicht gemäß den Anforderungen des Landes Schleswig-Holstein im Fach Sport unterrichtet werden", so Telli.

Grüne beharren auf Teilöffnung der Schwimmhalle

Auf Nachfrage reagiert die Grünen-Fraktion entschlossen und beharrt auf die Nutzung der Meerwasserschwimmhalle. "Die Schulleiterin, Frau Telli, hat uns als Schulträger ganz klar aufgezeigt, was wir den Schülerinnen und Schülern laut Lehrplan vermitteln sollen und dass das seit der Schließung nicht mehr umsetzbar ist", sagt Grünen-Fraktionsvorsitzender Martin Opp. Die CDU, SPD und die LWG sollten ihren unüberlegten Vorstoß zur sofortigen Schließung und Abwicklung überdenken und sich konstruktiv an einfach umzusetzenden Lösungen beteiligen, sagt er.

Lesen Sie auch:Aus für die Schwimmhalle in Laboe

Auch Karl-Christian Fleischfresser, fraktionsloses Mitglied der Gemeindevertretung, sieht die Lösung des Problems in der Wiedereröffnung der Meerwasserschwimmhalle: "Es war für mich immer klar, dass Alternativen für den Schwimmunterricht nicht vorhanden sind. Schilksee wird renoviert, Raisdorf ist eine Baustelle und viele Kieler Schulen wollen ins Hörnbad. Das ist doch nicht neu."

Erneute Debatte um Hallenöffnung in Gemeindevertretung

CDU und LWG waren für eine Stellungnahme zur Situation im Schulschwimmen an der Grundschule nicht zu erreichen. Die SPD möchte sich nach Angaben von Fraktionsvorsitzenden Tobias Slenczek nicht vor der Debatte um eine Wiedereröffnung der Meerwasserhalle am kommenden Montag, 31. Mai, in der Gemeindevertretung äußern. Beginn der Sitzung ist um 19 Uhr in der Jenner-Arp-Sporthalle, Schulstraße 1 in Laboe.

Auf die Tagesordnung gebracht hat das Thema Schwimmhallenöffnung die Grünen-Fraktion. Zur Begründung ziehen die Grünen unter anderem den Bericht von Schulleiterin Telli heran. Ziel des Antrags ist es, die Spende der "Regionalen Schwimmallianz" in Höhe von 15.000 Euro anzunehmen, die Abwicklung der Schwimmhalle bis zum Jahresende auszusetzen und sie für Schulen, Vereine und Reha-Sport zu öffnen.