Nach Petition: Kommen nun Tempolimits in Schwentinental?

Schwentinental

Die Fraktion der KGK (Klar.Grün) hat ihr erstes Etappenziel zur Einführung von Tempolimits auf ortsnahen Schnellstraßen in Schwentinental erreicht. Insgesamt 1023 Bürgerinnen und Bürger unterzeichneten eine entsprechende Petition, die die KGK vor etwa einem Jahr initiierte (KN-online berichtete).

Am Donnerstag entscheidet die Stadtvertretung über einen KGK-Antrag mit dem Kernpunkt: Auf Basis des Votums möge der Bürgermeister mit zuständigen Behörden entsprechende Verhandlungen führen und sich für die „zügige“ Einführung von Tempolimits auf ortsnahen Abschnitten der B 76, der B 202 sowie der L 52 einsetzen.

KGK: "Votum der Bürger ist deutlich geworden"

Zur Abstimmung steht auch eine Resolution, in der es heißt: Die Stadtvertretung appelliert an zuständige Behörden und Maßnahmenträger, insbesondere an den Landesbetrieb Straßenbau und Verkehr, „im Sinne des Lärmschutzes von Anwohnerinnen und Anwohnern kurzfristig eine Herabsenkung des Tempolimits auf maximal 70 Kilometern pro Stunde auf die den Ort durchschneidenden oder tangierenden Streckenabschnitten der B 76, der B 202 und der L 52 herbeizuführen“.

„Das Votum der Bürger für mehr Lärmschutz und weniger Dreck in der Luft ist nach Abschluss der Petition mit mehr als 1000 Unterzeichnern aus unserer Sicht sehr deutlich geworden“, zieht KGK-Fraktionschef Dennis Mihlan eine positive Bilanz der Aktion. Jetzt sei es an der Zeit, dass die Stadtvertretung die Wünsche eines „nicht unerheblichen Teils“ der Bürger aufgreife und sich an einigen neuralgischen Punkten für Tempolimits einsetze.

Aktueller Lärmschutz reiche nicht aus

Der vorhandene Lärmschutzwall, der nur einige Streckenabschnitte der B 76 abdecke, reiche jedenfalls nicht. Je nach Verkehrsintensität und Windrichtung sei beispielsweise bis hin nach Flüggendorf ein permanentes Grundrauschen zu hören, von Lärmspitzen ganz abgesehen.

Dass es auch anders geht, habe die Landeshauptstadt Kiel im Falle der B 76 bereits vorgemacht. In weiten Teilen der Stadt gelte ein Tempolimit von 70, im Kernbereich von sogar nur 50 Kilometern pro Stunde. Laut KGK-Antrag mache es daher auch in Schwentinental Sinn, der Gesundheit und einer Verbesserung der Lebensqualität von Bürgerinnen und Bürgern auch vonseiten der Stadtvertretung her Sorge zu tragen und sich „dem starken Votum“ der Petition anzuschließen.

Tempolimit senkt Schalldruck spürbar

Nach Mihlans Einschätzung wäre das Votum ohne die Corona-Einschränkungen noch weit deutlicher ausgefallen. Doch die eigentlich geplanten Infoveranstaltungen zu Hintergründen der Petition sowie Unterschriftensammlungen an Haustüren hätten ausfallen müssen.

Ein Tempolimit von maximal 70 Kilometern pro Stunde auf allen die Stadt Schwentinental berührenden Streckenabschnitten soll aus KGK-Sicht die Verkehrssituation beruhigen und damit für weniger Lärm durch Motorengeräusche sorgen – insbesondere bei der Beschleunigung. So könne der Schalldruckpegel um bis zu fünf Dezibel gesenkt werden, was das menschliche Ohr in etwa als Halbierung des Verkehrs wahrnehme.

Weniger Lärm ist gut für Herz und Schlaf

Weniger Tempo auf der Strecke bedeuteten aus KGK-Sicht auch weniger Ausstoß von Kohlendioxid oder besonders gesundheitsschädlichen Stickoxiden durch Pkw. Zudem könne die Feinstaubbelastung um bis zu einem Drittel gesenkt werden, was eine Verbesserung der Luftqualität für alle Bürger bedeuten würde.

Gemäß aktueller Studien der Weltgesundheitsorganisation (WHO) sei Lärm eine der größten Umweltgefahren für körperliche und geistige Gesundheit. Neben zahlreichen negativen Effekten auf Herz, Kreislauf und Stoffwechsel könne Lärm auch erhebliche Auswirkungen auf den Schlaf haben, Stresspegel erhöhen sowie zu kognitiven Beeinträchtigungen oder Tinnitus führen.

Letzter Anlauf für Tempolimit scheiterte 2013

Die vor rund einem Jahr gestartete Initiative der KGK ist nicht der erste Versuch Schwentinentals, durch ein Tempolimit eine Lärmreduzierung zu erreichen. Der letzte Anlauf scheiterte 2013, weil der auch für Geschwindigkeitsbegrenzungen zuständige Landesbetrieb Straßenbau und Verkehr den Lärmaktionsplan der Stadt nicht akzeptierte – trotz Protest und Widerspruch aus dem Rathaus.

Jetzt gibt es durch einen Anfang 2020 beschlossenen neuen Lärmschutzaktionsplan mit darin wieder aufgeführten Tempolimits einen weiteren Versuch, endlich zum Ziel zu kommen.

Auch in Plön ist ein Tempolimit auf der B 76 ein Dauerthema. Zuletzt unternahm die SPD hier im Februar 2020 einen Vorstoß, die Geschwindigkeitsbegrenzung auf einem Streckenabschnitt durchzusetzen.