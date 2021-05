Wankendorf

Gleich nach dem Neujahrstag rückten in Schlüters Gasthof die Handwerker dem Gastronomiebereich zu Leibe. Die aus den 1980er-Jahren stammende Einrichtung mit einem mächtigen Tresenquadrat im Eingangsbereich verschwand komplett. Jetzt herrscht in den völlig neu gestalteten Räumen ein helles, leichtes und luftiges Design vor. Die neuen Fenster im Esszimmer, das früher als Bauernstube bekannt war, reichen bis zum Boden. „Wir haben hier Unmengen an Beton rausgeholt, und Eiche rustikal gibt es auch nicht mehr“, erklärt Sabine Schlüter.

Beheizbare Veranda für 34 Gäste

Im Zuge der Umbauten wurde das schon damals vorhandene Lüftungssystem erheblich ausgebaut und modernisiert. Dazu wird es ab etwa Mitte Juni eine Veranda inklusive Infrarot-Flächenheizstrahler und ausfahrbaren Markisen für 34 Gäste geben. Für den Umbau, der noch nicht ganz abgeschlossen ist, hat Familie Schlüter rund eine halbe Million Euro in die Hand genommen.

Wichtig ist den Gastronomen die Geschichte ihres seit der Gründung 1875 in Familienhand befindlichen Betriebs – und das wollen sie mit ihren Gästen teilen. Über dem Stammtisch vor der neuen Bar hängen Familienfotos und historische Aufnahmen, im Lesezimmer prangt die 1975 vom damaligen Bürgermeister Jürs gehaltene Rede zum 100-jährigen Jubiläum als Wandtapete. „Paare haben sich hier gefunden und viele Geschichten spielten sich ab“, erzählt Andreas Schlüter.

Kritik an Vorgaben für Innengastronomie

Mit Tochter Lea arbeitet bereits die fünfte Generation mit. Nach der monatelangen Pause freuen sich die Schlüters auf viele Nachfragen im Hotelbereich, die 23 Zimmer sind am ersten Juniwochenende komplett belegt. Nicht nachvollziehbar finden sie dagegen die Vorgaben für die Innengastronomie. Zutritt haben nur vollständig Geimpfte, Genesene oder Getestete, die Nachweise dafür müssen die Betreiber überprüfen. Seit Inkrafttreten dieser Regelungen hagelte es eine Reihe von Stornierungen im Restaurantbereich.

"Auflagen werden immer strenger"

In Wankendorf können sich potenzielle Gäste nur drei Mal in der Woche testen lassen. „Die Auflagen werden immer strenger, damit haben wir doch eine Zwei-Klassen-Gesellschaft“, sagt Sabine Schlüter. Und: „Für die Überprüfung der Nachweise und die ganze Buchungsorganisation müssten wir eigentlich fünf neue Mitarbeiter einstellen.“ Dabei hatte Familie Schlüter bereits nach dem ersten Lockdown im März 2020 immer penibel auf die Hygieneregelungen geachtet. „Da ist nie etwas passiert, unsere Gäste hatten sich immer wohl und sicher gefühlt.“

Die Internetseite www.schlueter-wankendorf.de wird am Montag, 31. Mai, wieder mit aktualisierten Inhalten gefüllt. Weitere Informationen gibt es unter Tel. 04326/289090.

