Lütjenburg hat jetzt eine Stadtfeuerwehr

Lütjenburg

Stadtwehrführer nannten sich bisher nur die Chefs der Freiwilligen Feuerwehren in den kreisfreien Städten wie Neumünster oder Kiel. Vereinzelt verabschieden sich nun auch kreisangehörige Städte von der Bezeichnung „Gemeindewehr“. In Lütjenburg stand sowieso eine Satzungsänderung wegen der Gründung einer Verwaltungsabteilung an. Da nahmen die Lütjenburger gleich die Namensänderung mit auf. Bürgermeister Dirk Sohn zeigte sich begeistert, dass das Wort „Stadt“ nun auch bei der Feuerwehr auftaucht. In der Vergangenheit hatten ihn Amtskollegen damit geärgert, das Wort „Gemeinde“ in Zusammenhang mit Lütjenburg gebracht zu haben.

Technik aus Lütjenburg kreisübergreifend gefragt

Die Drohne der Lütjenburger Feuerwehr, die mit einer Wärmebildkamera ausgestattet ist, kommt überregional zum Einsatz. Die Lütjenburger machten sich mit der Technik auf, um in Kronshagen und Rieseby (beides Kreis Rendsburg-Eckernförde) nach vermissten Personen zu suchen, sagte Rau in seinem Jahresbericht. Die Drohne war eine Spende eines Ehepaares. Die Feuerwehr hatte ihnen bei der Suche nach ihrem verschwundenen Dackel geholfen. Die Wärmebildkamera macht die Technik aus Lütjenburg für die Fälle interessant, bei denen kein Hubschrauber eingesetzt werden kann. Das hat sich über die Kreisgrenzen hinaus herumgesprochen.

Die Versammlung bestätigte Wehrführer Eckard Rau und seinen Stellvertreter Thomas König in ihren Ämtern. Dennoch steht die Wehr vor einem Wechsel. Beide kündigten an, in sechs Jahren nicht mehr kandidieren zu wollen. Rau, der seit 27 Jahren in leitender Funktion tätig ist, wäre dann 64 Jahre alt. Die Lütjenburger Feuerwehr steht vor der Aufgabe, ein neues Führungsduo aufzubauen.

Panzerfaust-Attrappe gefunden

86 Einsätze absolvierten die 52 Aktiven (Sollstärke 68) im vergangenen Jahr. Feuer machte mit 16 Alarmen einen kleinen Anteil aus. 57 Einsätze waren technische Hilfeleistungen wie umgestürzte Bäume oder Verkehrsunfälle. Zwölf Mal mussten die Einsatzkräfte Türen öffnen. Da staunte Eckard Rau: In einem Wohnhaus entdeckte er statt eines Munitionsfundes eine Panzerfaust-Attrappe.

Kritik an der Lütjenburger Amtsverwaltung

Kritik übte Rau an der Amtsverwaltung in Lütjenburg. Das Amt hatte der Wehr eine Vorauszahlung für die Überführung der Drehleiter nach Karlsruhe bewilligt. Die Lütjenburger fuhren das Fahrzeug selbst zur gründlichen Inspektion in den Süden, um Kosten zu sparen. Rau bewilligte den drei freiwilligen Fahrern eine Mahlzeit aus der Zahlung des Amtes. Dafür erhielt er aus der Verwaltung einen „Anranzer“, so Rau. „Das ist traurig und zeigt keine Wertschätzung für das Ehrenamt.“ Eine Überführung durch eine Firma hätte rund zusätzlich 4000 Euro gekostet, rechnete er vor.

