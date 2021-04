Die Gemeinde Laboe will den Naturerlebnisraum "Dünenlandschaft Laboe" verschönern, denn die Infrastruktur wie zum Beispiel die Aussichtsplattform ist in schlechtem Zustand. Ehrenamtliche verbesserten zudem die Absperrung zum Vogelschutzgebiet unter Mithilfe der Freiwilligen Feuerwehr Schönberg.

Es passiert was in der Dünenlandschaft

Naturerlebnisraum Laboe - Es passiert was in der Dünenlandschaft

Von Nina Janssen