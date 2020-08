Barsbek

1982 wurde der Barsbeker See und seine Umgebung zum Naturschutzgebiet erklärt. Manfred Kamp aus Schönberg und Gerhard Sieck aus Warnau betreuen es seit 2012 im Auftrag des Landesjagdverbandes. Die Flächen gehören zur Hälfte dem Deich- und Entwässerungsverband und der Stiftung Naturschutz. Durch das Gebiet verläuft die Gemeindegrenze zwischen Barsbek und Wendtorf.

Hier gibt es Wildschweine und Marderhunde

Die beiden Jäger haben an diesem Tag neben dem Fernglas einen Wanderstock dabei – zum Vertreiben der Wildschweine, wie sie sagen. Es klingt wie ein Scherz, doch tatsächlich fühlen sich die Schwarzkittel ausgesprochen wohl in dem Areal der Salzwiesen, wo sie Bodenbrüter nur zu gern aufstöbern. „Wir schießen jährlich 50 bis 60 Wildschweine“, erklärte Manfred Kamp. Auch Marderhunde kommen reichlich in dem Gebiet vor, dem der Barsbeker See den Namen gegeben hat.

Anzeige

Barsbek hatte früher einen Hafen an der Ostsee

Der See war bis Ende des 19. Jahrhunderts noch ein Strandsee mit direktem Zugang zur Ostsee, Barsbek hatte einen Hafen und der Korntransport aus der Probstei verlief über den Wasserweg nach Kiel. Doch durch den Deichbau nach der Jahrhundertflut 1872 verlandete der See mehr und mehr, die Entwässerung des Hinterlandes läuft heute über Schöpfwerke und deshalb ist für die beiden Betreuer auch klar: „In 100 Jahren ist hier kein Wasser mehr“, sagte Kamp.

Weitere KN+ Artikel

Viele Vogelarten sind hier heimisch

Doch noch gibt es reichlich Fisch in dem flachen Gewässer, was auch den Silberreiher und den Graureiher anlockt. Beide Arten haben den Barsbeker See als Nahrungsgebiet auserkoren. Der gesamte See ist mittlerweile von einem geschlossenen Schilfgürtel umgeben, wo wiederum Vogelarten heimisch sind. „Wir haben hier die Rohrdommel, den Schilfrohrsänger und die Rohrweihe“, berichtete Kamp. Die Rohrweihe zieht über dem zieht über dem dichten Röhrichtbestand ihre Bahn, zwei Paare haben sich am Barsbeker See angesiedelt.

Gebiet ist berühmt für seine Orchideen

Eine botanische Kostbarkeit, die das Gebiet landesweit in der Fachwelt bekannt gemacht hat, sind die heimischen Orchideen. Neben dem fleischfarbenen Knabenkraut ist auch das breitblättrige Knabenkraut in dem Gebiet zu Hause. Die Bestände werden Jahr für Jahr größer, doch das sei nur möglich durch die regelmäßige Pflegemahd, betonte Manfred Kamp. Sein Motto: „Vielfalt durch Nutzung“. Über das Wie sind die Betreuer regelmäßig mit den Grundeigentümern im Gespräch. „Wir probieren auch vieles aus, zum Beispiel schonendes Mähen“, erklärte der Fachmann.

Mit über 10.000 Exemplaren hat das fleischfarbene Knabenkraut das Gebiet das landesweit größte Vorkommen. Allerdings leuchten die lila-rosé-farbigen Blüten nur im Frühjahr bis zum Juni. Bei unserem Rundgang waren lediglich noch einige Samenstände zu finden. Doch zu jeder Zeit zeigen sich Farbtupfer in Lila, Gelb, und Rot. Die Wasserminze, der Hahnenfuß, die Distel oder der Dost sorgen aktuell für Farbenpracht.

Rinderherde hält Bewuchs kurz

Für die extensive Beweidung sorgen die Fleischrinder des Landwirts Untiedt aus Barsbek. Er hat dort eine komplette Herde in sogenannter Mutterkuh-Haltung laufen, samt Bullen. Auf diese Besonderheit weist er mittels Schild am Weg hin. „Die Rinder halten den Bewuchs kurz“, so Kamp.

Blick bis nach Bülk

Ein besonderes Plätzchen mit Weitblick bietet der sogenannte Höhenrüch – eine sechs Meter hohe Erhebung, die durch die letzte Eiszeit entstanden ist und sich bis nach Fernwisch durchs Land zieht. Von dort halten die beiden Gebietsbetreuer allzu gern Ausschau über das Treiben am See und im Schilf. Auch über die Kieler Förde bis nach Bülk gibt der Platz den Blick frei.

Einer, der sich auch gern auf dem höchsten Punkt niederlässt, ist der Seeadler. „Der hat sich hier seinen Fressplatz gewählt, manchmal findet man noch Reste seiner Mahlzeit“, berichtete Sieck. Das Gebiet ist auch Rastplatz für viele Gänsearten, wie Ringel-, Nonnen-, Kanada-Gänse und andere.

Erkundung nur mit Führung möglich

Er sei ganz froh, dass das Gebiet nicht so einfach für die Öffentlichkeit zugänglich ist, ein Rundgang ist nur in Begleitung der Naturschutzbetreuer möglich. Dafür stehen die beiden Naturfreunde jederzeit bereit.

Kontakt: Gerhard Sieck, Tel.: 04302/1252, Manfred Kamp, 0172 2353016.

Lesen Sie auch:Hier blühen 10.000 Orchideen - noch

Mehr Nachrichten aus dem Kreis Plön lesen Sie hier.