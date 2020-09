Das Naturschutzgebiet Dannauer See umfasst gerade einmal 40 Hektar. Dennoch ist es ein gutes Beispiel für die Vielfalt. „Wald, Wasser, Wiesen“, so beschreibt Florian Liedl vom Bund für Umwelt und Naturschutz in Deutschland (BUND) die Flächen. „Das ist komprimierte Natur.“