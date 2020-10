Mönkeberg

Es ist eine Ruheoase vor den Toren Kiels. Wer in der Schutzhütte am Mönkeberger See Platz nimmt, der hat die Stille der Natur, das Rufen der Vögel und hin und wieder ein leises Platschen von der Wasseroberfläche in den Ohren. Autogeräusche und Stadtlärm verhallen hinter dichtem Buschwerk und hohen Bäumen in weiter Ferne, wo auch Strommasten in der Sonne blitzen und hohe Häuser aus dem Stadtteil Kiel-Dietrichsdorf zu erkennen sind.

Direkt am See lenkt hingegen das Schauspiel einiger Wasservögel die Aufmerksamkeit auf sich. Naturschutzgebietsreferent Birger Reibisch vom Nabu und Teamkollege Daniel Körbächer haben sich bereits mit ihren Ferngläsern positioniert und verfolgen gerade den Flug des Eisvogels. „Dahinten ist er“, sagt Birger Reibisch und zeigt mit dem Finger auf das ferne Seeufer. Doch der kleine Vogel mit dem rostroten Bauch und den azurblauen Flügeln ist flink bei der Jagd. Um ihn zu erkennen, braucht es ein gutes Auge. Oder ein Fernglas. „Wenn er kopfüber ins Wasser taucht und die Sonne auf ihn scheint, dann leuchtet der rote Bauch auf“, versucht Daniel Körbächer es dem ungeübten Beobachter leichter zu machen. Doch vergebens. Schon ist das Tierchen, das laut Nabu als Indikator für gesunde Gewässer gilt, wieder im Dickicht verschwunden.

Tiere und Pflanzen konnten sich nach dem Zweiten Weltkrieg fast ungestört ansiedeln

Der Eisvogel gehört europaweit zu den bedrohten Arten, in dicht bevölkerten Regionen ist er eine Seltenheit. Dass er sich trotz Stadtnähe und der Tatsache, dass das Schutzgebiet am Mönkeberger See ein durch ehemalige Ölindustrie, Landwirtschaft und Werftarbeit belastetes Gebiet ist, so wohlfühlt, liegt für Birger Reibisch und Daniel Körbächer an den perfekten Bedingungen, die heute rund um den See vorzufinden sind. Denn nach der letzten Entwässerung vor dem Zweiten Weltkrieg wurde das Gebiet in großen Teilen sich selbst überlassen. Tiere und Pflanzen konnten sich fast ungestört ansiedeln. Darunter seltene oder bedrohte Arten wie beispielsweise das breitblättrige Knabenkraut, Sumpfwurz oder Hirsesegge. Außerdem haben in den offenen Weidelandschaften Vögel wie die Goldammer und der Neuntöter ein Zuhause gefunden. Auch Fuchs, Dachs und Marder fühlen sich in dem grünen Kleinod wohl.

Neun Robustrinder weiden ganzjährig in dem Schutzgebiet

Doch ohne menschliche Hilfe geht es heute nicht mehr. Als das Naturschutzgebiet Mönkeberger See im Jahr 2000 ausgewiesen wurde, konnten zahlreiche Pflanzengesellschaften kartiert werden. Seitdem ist die bedrohte Artenvielfalt nach Angaben der Naturschützer um etwa 30 Prozent zurückgegangen. Grund dafür seien, so Reibisch, invasive Pflanzen wie der japanische Staudenknöterich, Bärenklau oder Goldrute, die sich breit gemacht haben. Zunächst versuchte der Nabu in Zusammenarbeit mit dem Kieler Jobcenter, konkurrierende, nicht heimische Pflanzenarten durch Herausgraben zu verdrängen. Ohne nachhaltigen Erfolg. Seit zwei Jahren setzen die Naturschützer nun auf tierische Unterstützung: Insgesamt neun Robustrinder weiden ganzjährig auf einer etwa zwölf Hektar großen Fläche und halten die Konkurrenz möglichst klein. „Wir müssen jetzt beobachten, wie weit sie die invasiven Arten tatsächlich herunterfressen“, sagt Birger Reibisch. Im Zweifelsfall könnte ein Mineralien-Leckstein die Tiere auch an abgelegenere Orte locken.

Nur zu besonderen Führungen dürfen Besucher die Orchideenwiese betreten

Zu den versteckten Besonderheiten des Naturschutzgebietes, das Spaziergänger übrigens in etwa einer dreiviertel Stunde um den See herum durchwandern können, gehört die Orchideenwiese. Zwischen dichten Gräsern und hohem Buschwerk wachsen an verborgener Stelle nicht nur wilde Orchideen, sondern auch die in Deutschland sehr selten vorkommende Sumpf-Stendelwurz. Nur zu besonderen Führungen dürfen Besucher diese Wiese mal betreten. Bis dahin bleibt sie – mit Ausnahme der Blütezeit – den Rindern vorbehalten. „Wir hoffen, dass wir Bereiche wie die Orchideenwiese durch Maatgutübertragung erweitern können“, sagt Birger Reibisch.

Vision: Biologische Vielfalt vergrößern

Noch immer hat der Naturschützer die Vogelwelt am Mönkeberger See mit seinem Fernglas fest im Blick. Seine Vision ist es, die biologische Vielfalt vor den Toren der Landeshauptstadt nicht nur zu erhalten, sondern auch zu vergrößern. Doch jetzt entdeckt er einen Trupp Kormorane im Anflug. „Die wollen gucken, ob es hier was zu holen gibt“, meint Reibisch. Er ist sicher, dass die Tiere in dem fischreichen See fündig werden. Da der Tisch unter Wasser stets reich gedeckt sei, kämen auch andere, seltenere Besucher vorbei. Der Fischadler etwa bezieht am Mönkeberger See gerne Pension mit einem reichhaltigen Frühstück, wenn er auf seinem Weg von Skandinavien Richtung Süden in das Winterquartier ist.

Aktuelle Termine zu Führungen, Aktionstagen oder Exkursionen gibt es auf der Homepage www.schleswig-holstein.nabu.de unter Schutzgebiete ( Mönkeberger See).

