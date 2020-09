Schwartbuck

Für die Deichverstärkung in der Probstei habe man Boden benötigt, den man an der Ostsee in Schwartbuck abgetragen habe, erzählt Gebietsbetreuer Peter Zeelen vom Naturschutzbund ( Nabu). Zum Ausgleich für den Natureingriff baute man gleich nebenan auf einer Länge von 1200 Metern den Deich zurück und überließ die Natur sich selbst und der Ostsee.

130 Vogelarten kommen im Schutzgebiet vor

Die drei flachen Teiche mit großem Röhrichtbestand verwandelten sich in kurzer Zeit in Vogelparadiese. Zeelen schätzt das Vorkommen auf rund 130 Arten. Sandregenpfeifer, Blaukehlchen oder Rohrammer – sie alle finden hier ein Zuhause.

Erstmals ist der Strand komplett für den Menschen gesperrt

Besonders freut den Naturschützer, dass er zum ersten Mal in diesem Jahr den Strand komplett sperren durfte. Kein Mensch betrat den Küstenstreifen, selbst Zeelen nicht. Er vermutet, dass der Sandregenpfeifer und Zwergseeschwalben die seltene Ruhe genutzt haben, um am Strand zu brüten. Das legen Beobachtungen durch ein Spektiv nahe. Im nächsten Jahr will er vorsichtig erkunden, ob die Vögel den menschenfreien Strand für sich und ihren Nachwuchs nutzen. Wenn es nach ihm ginge, müssten viel mehr Abschnitte an der Ostseeküste nur für die Natur reserviert werden.

Frühmorgens geben Vögel ein einzigartiges Konzert

Wer in der Strandseelandschaft Vögel beobachten möchte, ist in den Monaten Mai und Juni richtig. Ab 4 Uhr morgens erklingt ein außergewöhnliches Vogelstimmenkonzert. Zeelen: „Dann ist hier Orchester.“ Früher hat er zu dieser Uhrzeit auch Führungen angeboten. Doch oft bleibt er allein. Die Menschen sind im Gegensatz zu Vögeln Langschläfer. Auf alle Fälle müssen Naturbeobachter ein Fernglas dabei haben. Das Naturschutzgebiet, das im Besitz der Stiftung Naturschutz ist, ist auch nicht an allen Stellen einsehbar. Am größten Teich in Richtung Hohenfelde gibt es eine Bank und freie Sicht auf die Wasserflächen. Dort schwimmt eine künstliche Insel im See, auf der Zwergseeschwalben geschützt vor Räubern wie Füchsen und Minks brüten. Zur Brutzeit lassen sich die Küken gut beobachten.

Ähnlich gute Einblicke hat man am Rand des Gebietes in Richtung Schönberg. In den Lagunen schwimmen die seltene Knäkente, Zwerg- und Rothalstaucher oder die Kanadagans. Die höher gelegenen Flächen am Wanderweg sind zum Teil verbuscht mit Schlehen und Weißdorn. Dort ist die Aussicht begrenzt. Mit etwas Glück entdeckt man aber in den Ästen den seltenen Neuntöter. Der liebt stachelige Bäume und Büsche.

Das Wasser der Seen reguliert sich selbst. Die Ostsee hat einen natürlichen Strandwall aufgespült, der das Wasser zurückhält. Nach starken und langen Regenfällen gräbt ein Bagger den Ausfluss wieder frei. Im Hinterland liegen landwirtschaftliche Flächen, die durch den Scheidebach entwässert werden. Das Bächlein bereitet Zeelen die größten Sorgen. Es trägt Nährstoffe und Sedimente aus der Landwirtschaft ins Naturschutzgebiet ein. Zum Glück ist der östliche Strandsee davon abgekoppelt. Dort konnten der seltene Kaspische Taumelkäfer ansiedeln und das Ährige Tausendblatt große Bestände entwickeln.

Nur der Wandel bleibt beständig in Schmoel

Die Seenlandschaft befindet sich in einem ständigen Wandel. Die Schilfbestände nehmen in dem flachen Wasser beständig zu. Die Seen dürften in Jahrzehnten verlandet sein. Der Mensch wird in diese Entwicklung nicht eingreifen

