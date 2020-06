Spielerisch Physik entdecken

Schönberg

Seit fünf Jahren betreut Dieter Radde aus Schönberg die Schönberger Nawimenta und versucht seitdem mit viel Kreativität Engagement, dieses besondere Angebot aus seinem Dornröschenschlaf zu holen. Auch in diesem Jahr öffnet er trotz Corona-Einschränkungen die Tür zu dem inzwischen in Schweden-Rot leuchtenden Häuschen. Allerdings nur an den Wochenenden, wie der Rentner betonte. Doch die Urlauber und auch viele Einheimische danken es ihm. „Allein am vergangenen Wochenende hatte ich 60 Kinder hier“, berichtet Radde.

Einfache Experimente kindgerecht aufgearbeitet

An diesem Tag zeigt er unter anderem Frederik aus Brodersdorf, was es in der Nawimenta alles zu entdecken gibt. An elf Stationen sind physikalische Gesetze mittels einfacher Experimente kindgerecht aufgearbeitet. Frederik lernt, weshalb eine Kugel auf der einen Schiene schneller im Ziel ist, als auf der anderen. „Es kommt auf die Anfangsbeschleunigung an“, erklärt Radde. Wissbegierig absolviert der Junge auch die nächste Station: Drei Pendel an unterschiedlich langen Seilen. Hier erfährt der Besucher, weshalb es nie gelingt, alle drei im Gleichklang schwingen zu lassen. Wird der Stein im Wasser schwerer oder leichter? Diese Frage klärt sich an der nächsten Versuchsstation. Schwerkraft, Beschleunigung, Wirken von Unter- und Überdruck, Dichte von Flüssigkeiten – physikalische Gesetzmäßigkeiten werden kindgerecht erlebbar gemacht.

Betreuer Dieter Radde hilft Besuchern und erklärt

„Und was passiert hier?“, fragt Frederik. Und schon ist Dieter Radde, selbst dreifacher Großvater und mit viel Freude dabei, zur Stelle. Er hilft, wenn etwas nicht zu schaffen ist für die kleinen Hände, lässt aber ganz bewusst viel Freiraum, damit die Kinder selbst ausprobieren, eben experimentieren, können. „Es geht ja nichts kaputt“, so Radde.

Kooperation mit der Gemeinschaftsschule Probstei geplant

Dem Betreuer ist seine Begeisterung auch nach fünf Jahren noch anzumerken. Doch er will mehr, will das Angebot weiter entwickeln. „Wir können nicht stehen bleiben, die Gäste, die schon einmal da waren, kommen wieder und fragen nach etwas Neuem“, erzählt der Schönberger. „Ich will hier nicht nur sitzen, die Tür öffnen und den Bestand verwalten, das hier muss man entwickeln. Das ist etwas Tolles, das sagen mir die Besucher immer wieder“, so Radde. Versuche, mit der Phänomenta in Flensburg zu kooperieren, waren misslungen. Im vergangenen Jahr wurde die Idee geboren, mit der Gemeinschaftsschule Probstei zusammenzuarbeiten. „Schüler könnten in Projekten neue Experimente und Geräte entwickeln“, erklärte Radde. Dazu habe es jetzt konkrete Gespräche gegeben und losgehen soll es im neuen Schuljahr.

Willkommene Abwechslung bei Nicht-Strandwetter

Rückstärkung habe er jetzt auch durch die neue Betriebsleiterin des Tourist-Service, Vanessa Böhnke. Denn die Nawimenta bietet vor allem bei Nicht-Strandwetter eine willkommene Alternative für Familien. Doch auch vom Bürgermeister und von der Schönberger Politik fühle er sich gut unterstützt, versichert Radde. Er ist guten Mutes, dass im nächsten Jahr zwei oder drei neue Geräte zu sehen sein werden. Solange bleibt es bei den elf Stationen. Corona-bedingt gibt es allerdings keine Snacks, kein Eis, keine Getränke und auch die Alltagsmaske ist ein Muss.

Entstanden ist die Nawimenta 2011 als Bestandteil des Erlebnisspielplatzes am Museumsbahnhof im Rahmen der Projektes Spielerlebniswelten. Das war in mehreren Ostseeorten durch die AktivRegion Ostseeküste gefördert worden. Geöffnet ist die Nawimenta sonnabends und sonntags von 12 bis 16 Uhr.

