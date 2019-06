Nettelsee

Dafür muss die B 404 am Dienstagabend von 21 Uhr 5 Uhr am Mittwochmorgen für den Aufbau eines Traggerüstes voll gesperrt werden. Sollten die Arbeiten in dieser Nacht nicht abgeschlossen werden können, ist die Fortsetzung mit Vollsperrung für die darauffolgende Nacht vom 19. auf den 20. Juni zu den gleichen Uhrzeiten vorgesehen.

Weiträumige Umleitung

Der Lkw-Verkehr wird weiträumig über die A 215 und A 7 sowie die B 205 umgeleitet. Eine Umleitungsbeschilderung ist aufgestellt und weist auf die bevorstehenden Termine hin. Die Verkehrsführung wurde mit dem Buslinienbetreiber abgestimmt. Polizei, Rettungsdienst und Kreis sowie Gemeinden und Amtsverwaltungen wurden informiert.

Der LBV bittet die Verkehrsteilnehmer um rücksichtsvolles Verhalten zum Schutze der Menschen auf der Baustelle.

Noch bis zum 21. Juni ist auch die A 21-Anschlussstelle Nettelsee in Richtung Kiel gesperrt. Dort sind Absicherungsarbeiten an der Böschung nötig. Die A21 ist währenddessen in Höhe der Anschlussstelle nur einspurig befahrbar.

Schon im Mai war der Verkehr bei einer halbseitigen Sperrung wechselseitig mit einer mobilen Ampel an der Baustelle vorbeigeleitet worden. Nach derzeitiger Planung soll die neue Brücke im Spätsommer 2020 für den Verkehr freigegeben werden.