Schwentinental

Im TSV Klausdorf läuft nichts, springt oder spielt nichts. Zwangsweise geschlossene Hallen oder Plätze bedeuten aber noch keinen Totalstillstand im kreisweit zweitgrößten Sportverein. Dessen Vorstand entwickelt derzeit bereits Konzepte für die Zeit nach der Krise. Dabei geht es unter anderem um noch mehr Schutz der rund 1000 Kinder und Jugendlichen im Verein vor sexuellen Übergriffen oder komplett neue Angebote im Bereich Reha-Sport.

Bereits im Frühjahr sollen die ersten Trainingseinheiten für Menschen mit Beschwerden an Bändern, Sehnen oder Knochenapparat starten. „Zwei unserer Trainer lassen sich aktuell für Reha-Sport ausbilden – zunächst im orthopädischen Bereich“, verkündet der erste Vorsitzende des Vereins, Dietmar Luckau.

Anzeige

Ein Arzt zur Begleitung von Reha-Sport ist schon gefunden

Damit reagiere der TSV auf eine „Riesennachfrage“. So verzeichneten Vereine mit Reha-Sport-Angeboten lange Wartelisten, weil es dafür nicht genug Plätze gebe. Damit der TSV ab Frühjahr damit aufwarten kann, muss der Verein erst noch eine Zertifizierung überstehen, damit die Kurse auch über die Krankenkassen abgerechnet werden können. Ein Arzt, der die Reha-Sportangebote fachlich begleite, sei aber bereits gefunden.

Der Newsletter der Ostholsteiner Zeitung Alles Wichtige aus dem Kreis Plön. Jeden Montag gegen 17 Uhr im E-Mail-Postfach.

Bereist gestartet ist eine Präventions-Initiative in Zusammenarbeit mit dem Landessportverband zum Thema sexueller Übergriffe. Um sie so gut es geht zu vermeiden, hat sich der Verein neue Regeln gegeben: Jeder Trainer/Übungsleiter, der beim TSV mit Kindern oder Jugendlichen arbeitet, muss sowohl ein polizeiliches Führungszeugnis vorlegen als auch einen Ehrenkodex unterzeichnen.

Mehr Kinderschutz als Qualitätsmerkmal

Auch wenn die Maßnahme keine absolute Sicherheit garantieren könne, sei sie doch ein wichtiges Signal an Eltern, wie ernst es dem TSV im Umgang mit diesem „schwierigen“ Thema sei. Der von der Vereinsspitze dabei zu bewältigende Spagat: „Einerseits wollen wir Angehörigen keine Angst einjagen, andererseits sind die von Forschern angeführten Missbrauchszahlen auch in Vereinen alarmierend genug. Da mussten wir einfach handeln.“

Die mit dem Landessportverband abgesprochenen Maßnahmen inklusive Selbstbehauptungstraining von Kindern sollen als Qualitätsmerkmal „das Grundvertrauen“ der Angehörigen zum TSV stärken, „dass es ihren Kindern bei uns gut geht und ihnen hier nichts Böses droht“.

Neuer Trimm-dich-Pfad in Schwentinental geplant

Damit es auch den Großen weiterhin gut geht trotz der vielen Bewegungseinschränkungen dieser Tage, plant der TSV eine weitere Initiative: Den Aufbau eines Trimm-dich-Pfades nach Vorbild einer Anlage unweit der Oppendorfer Mühle, deren Holzgeräte mittlerweile aber längst verrottet und abgebaut seien.

Jetzt gehe es erst einmal darum, gemeinsam mit der Stadt einen geeigneten Standort für so eine Anlage zu finden. Bei der Geräteauswahl, Erstellung eines Konzepts, Preiskalkulation oder Gewinnung von Sponsoren könne der Verein problemlos seine Expertise beisteuern. Auch eine Kostenbeteiligung hält der Vereinschef für gut vorstellbar.

Lesen Sie auch: Ismet Nac bleibt Trainer bei Fortuna Bösdorf

Außerdem gebe es diverse Fördertöpfe für solche Anlagen, wie sie in jüngster Zeit auch in Heikendorf oder Laboe entstanden seien. „Ich denke, gerade in Corona-Zeiten macht so eine Anlage auch bei uns durchaus Sinn. Entsprechend sollte die Stadt auch ihre Bereitschaft zur Zusammenarbeit mit uns bei diesem Projekt signalisieren.“

TSV Klausdorf verlor durch die Krise fast 100 Mitglieder

Zum Thema Geräte-Fitness will der TSV auf vereinseigenem Terrain selber mit gutem Beispiel vorangehen und seinen etwas in die Jahre gekommenen Fitnessraum in nächster Zeit auf Vordermann bringen und dabei auch mit neuen Geräten ausstatten.

Dass die vielen neuen Ideen und Konzepte nicht zuletzt auch durch die Coronakrise befeuert werden, leugnet Dietmar Luckau nicht. Schließlich schrumpfte der Verein in den vergangenen Monaten um fast 100 Mitglieder auf aktuell etwas mehr als 2400. „Das ist zwar noch keine Katastrophe, aber trotzdem für uns Grund genug, sich um mehr Attraktivität des TSV zu bemühen.“