Die Platznot für Ü3-Kinder in Preetz hat bald ein Ende, wenn der Neubau der Kindertagesstätte Rasselbande am Ragniter Ring eröffnet wird. Erstmals seit Jahren wird es sogar freie Plätze für Ü3-Kinder geben. „Und bei Krippenplätzen ist Licht am Ende des Tunnels“, betonte Bürgermeister Björn Demmin.