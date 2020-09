Laboe

Das Baugebiet Krützkrög, das am Eingang zum Ostseebad Laboe bald mehr als 500 Menschen ein neues Zuhause bieten wird, wächst rasant. Entstanden ist eine „gute Durchmischung von Wohnformen“, wie der Vertreter des Innenministeriums lobend hervorhob. Soll heißen: Neben den klassischen Einfamilienhäusern gibt es genossenschaftliche Bauprojekte, Mehrfamilienhäuser mit Mietwohnungen und öffentlich geförderten Wohnraum – so wie es seinerzeit das politische Ziel der Gemeinde war.

Wankendorfer: Wir liegen exakt im Zeitplan

Ulrik Schlenz vom Vorstand der Wankendorfer betonte, man liege exakt im Zeit- und Kostenplan. Nach einer Bauzeit von einem Dreivierteljahr konnte die Richtkrone gesetzt werden. Die Zwei- bis Drei-Zimmer-Wohnungen sind zwischen 49 und 77 Quadratmeter groß, angesprochen werden sowohl für Singles als auch Familien. Die zwei Mehrfamilienhäuser im Schmetterlingsweg 3 und 5 sollen im Sommer 2021 bezugsfertig sein, kündigte Ulrik Schlenz vom Vorstand der Wankendorfer an.

20 Wohnungen mit öffentlichen Mitteln gefördert

Er betonte, dass 20 Wohnungen davon mit öffentlichen Mitteln gefördert und so zu sozialverträglichen Mieten angeboten werden können. Es handele sich um die sogenannte Drittelung. Es gibt Wohnungen zum Preis von 5,95 Euro je Quadratmeter, im zweiten Förderweg beläuft sich die Miete auf acht Euro und frei finanzierte Wohnungen kosten 9,50 Euro je Quadratmeter Wohnfläche. „Durch die unterschiedlichen Mietniveaus sprechen wir unterschiedliche Zielgruppen an und sorgen so für eine lebendige Nachbarschaft“, sagte Schlenz. Er sprach von einer hohen Nachfrage der Wohnungen, die das Konzept bestätige und zeige, dass die Wankendorfer mit ihrem Angebot den sozialen Anforderungen nach Bezahlbarkeit und Barrierefreiheit entspreche.

Differenzen mit Anliegern des Blockheizkraftwerks beigelegt

Er sprach auch den hohen Energiestandard an, den die Gebäude durch die Bauqualität, aber auch durch den Einsatz effizienter Technik erreichen. Die Gebäude werden von einem Blockheizkraftwerk (BHKW) versorgt, wie auch bereits die 128 Wohnungen, die die Wankendorfer bereits in Laboe bewirtschaftet.

Die Differenzen, die es im Vorfeld mit den Anliegern des benachbarten Baugebietes wegen des BHKW gegeben hatte, habe man gemeinsam klären können. Es habe inzwischen Gespräche gegeben und man habe Maßnahmen ergriffen, die eine Beeinträchtigung der Anlieger abmildern sollen, erklärte Schlenz. Anwohner in der Feldstraße hatten sich über den Schornstein des Bauwerkes beklagt, mehrere Anfragen an die Wankendorfer gerichtet und schließlich mit Unterstützung des Bürgermeisters ein Gespräch geführt. An das Heizkraftwerk können auf Wunsch nicht nur die Häuser der Wankendorfer angeschlossen werden, sondern auch die Eigentümer anderer Grundstücke.

Bürgermeister Heiko Voß : "Damit gehören wir zum Kieler Umland"

Bürgermeister Heiko Voß bedankte sich bei der Wankendorfer Baugenossenschaft für die langjährige und verlässliche Partnerschaft. Der Politik sei es sehr wichtig gewesen, nicht nur ein Baugebiet für Einfamilienhäuser, sondern auch Mietwohnungen anzubieten, die von Familien mit kleineren Einkommen bezahlbar seien. Er hoffe allerdings, dass von dem Angebot im Neubaugebiet auch Laboer selbst Gebrauch machen. „Unser Ziel war es auch, die angespannte Wohnraumsituation im Ort zu entzerren“, betonte Voß. Er wünsche sich auch weiterhin eine so gute Zusammenarbeit mit der Baugenossenschaft und unterstrich die Bedeutung dieses Baugebietes für die Gemeinde Laboe. „Mit diesem Baugebiet gehören wir zum Kieler Umland“, so Voß.

Mehr Nachrichten aus dem Kreis Plön lesen Sie hier.