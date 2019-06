Heikendorf

Wenn Vereine speziell in Neuheikendorf größere Feste feiern wollen, haben sie ein Problem. Seit der Schließung von Kählers Gasthof gibt es keinen offiziellen Raum mehr am nördlichen Ende der Ostseegemeinde für Feierlichkeiten. Das trifft besonders die Neuheikendorfer Knochenbruchgilde, aber auch andere Vereine und Heikendorfer aus der Umgebung. „Der Festplatz ist auch für Nachbarschafts- und Straßenfeste sowie als Naherholungsfläche gedacht“, erklärt Heikendorfs Bürgermeister Tade Peetz ( CDU) als ein großer Unterstützer des Projektes. Die geplante Veranstaltungsfläche sei „ein universell einsetzbarer Ort“, von dem es nach Ansicht des Bürgermeisters in Heikendorf zu wenige gebe. Der Rathausplatz etwa biete nur begrenzte Ver- und Entsorgungsmöglichkeiten an.

2000 Quadratmeter großer Platz am Neubaugebiet Poggenbarg

Das soll auf dem etwa 2000 Quadratmeter großen Platz am Neubaugebiet Poggenbarg anders sein. Neben zwei planen Flächen, auf denen ein großes Kaffeezelt und auch ein Schießzelt für die Gilde aufgebaut werden können, ist eine Grillecke geplant sowie eine komplette Ver- und Entsorgung für Strom, Schmutz- und Trinkwasser. Der ökologische Ausgleich soll an Ort und Stelle mit einem Knickwall, der den Festplatz umschließt, geschaffen werden. Zudem ist eine Parkfläche in direkter Angrenzung zum benachbarten Waldkindergarten vorgesehen. „Die Veranstaltungsfläche unterstützt den Zusammenhalt und die Geselligkeit im Dorf“, meint Bürgermeister Tade Peetz. Es soll sich bei der Terminierung der Veranstaltungen allerdings um „Einzelereignisse“ handeln, damit Anwohner sich nicht belästigt fühlen.

Ältermann Horst Hinz von der Neuheikendorfer Knochenbruchgilde freut sich über die Planungen, an denen er maßgeblich beteiligt war. Mit seinen 130 Mitgliedern feiert er das alljährliche Gildefest seit einigen Jahren auf einem privaten Hof in Neuheikendorf. „Das ist ja nicht für immer und ewig“, sagt er. Auf dem zentralen Festplatz könnte sich der Ältermann neben der großen Gildefeier ein bis zwei weitere Veranstaltungen vorstellen. Mehr aber auch nicht. „Es wird keinen ständigen Schießbetrieb geben“, betont er. Auch die Freiwillige Feuerwehr Neuheikendorf begrüßt das Vorhaben für einen zentralen Festplatz in Neuheikendorf. Wehrführer Oliver Greve: „Vielleicht könnte die Jugendfeuerwehr das Osterfeuer dort umsetzen.“ Die Beach-Party im Winter oder der Tag der offenen Tür sollen jedoch weiterhin im Gerätehaus stattfinden.

Endgültige Entscheidung fällt in der Heikendorfer Gemeindevertretung

Ob der Festplatz endgültig grünes Licht bekommt, entscheiden die Gemeindevertreter am Mittwoch, 26. Juni, ab 19 Uhr in einer öffentlichen Sitzung im Heikendorfer Rathaus.

